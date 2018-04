Ja està ací el primer mixt de l´any

Per tercer any consecutiu es presentà el Trofeu Mixt Masymas, en esta ocasió a Pedreguer. El campionat patrocinat per la cadena valenciana de supermercats és un bon exemple de com raspall i escala i corda poden anar de la mà, per sumar aficions i descobrir l´encant de les dues modalitats professionals. És, sense cap dubte, una oportunitat especial per poder veure i disfrutar dels millors pilotaris del panorama actual, que tractaran de donar el màxim en cada partida per guanyar-se un lloc a les finals, programades per al dia 5 de maig al trinquet de la mateixa localitat.

L´acte de presentació del Trofeu va congregar a pilotaris de raspall i de l´alt, que van ser rebuts per José Juan Fornés, director general dels supermercats Masymas, acompanyat per Pepe Cataluña, vicepresident de Fundació per la Pilota Valenciana.

La present edició tractarà d´aplegar a més trinquets, repartits per la geografia valenciana. Serà en les partides de semifinals i en les grans finals quan s´ajunten els seguidors fidels de les dues modalitats a l´escala del trinquet. El sistema de competició segueix la mateixa estructura que en les anteriors edicions. Es jugarà una fase prèvia i passaran a semifinals els guanyadors d´estes partides i els millors derrotats.

La primera parada es farà al trinquet de Benissa el dia 20 d´abril, amb partida d´escala i corda. En raspall, serà el trinquet de Bellreguard el primer a acollir un enfrontament d´esta competició, només un dia després.

Una cara coneguda a la localitat de Pedreguer és la del mitger Pere, que formarà equip amb Genovés II i Carlos. Encara no ha aconseguit guanyar el Masymas, «el que suposa una motivació extra». Confia plenament en els seus companys per a la batalla, «jugar amb Jose sempre és una garantia i Carlos està fent una temporada perfecta, quedant campió de Lliga».

També va fer una valoració del campionat Brisca, que jugarà en parella amb Moltó. El mitger d´Oliva considera que les partides estaran renyides per la confecció dels equips. Jugar amb el de Barxeta el fa sentir còmode. Després de guanyar amb ell la Lliga en 2017, «ens compenetrem i entenem molt bé». No té favorits de moment. «El que més jugue s´ho emportarà». El director de Masymas supermercats va mostrar l´orgull que suposa per a ell i la seua empresa poder donar, un any més, la treta d´eixida a un campionat que ja s´ha fet un lloc entre les cites de referència.