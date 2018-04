El VI Trofeu Primavera recupera el format original

Les figures de l´escala i corda i el raspall esperen el començament del Trofeu Mixt Masymas, programat el divendres a Benissa, però este dimecres hi ha a Guadassuar una altra cita que se n´ix de l´oferta habitual, el Trofeu Primavera, que ha recuperat el format original.

El torneig es disputa en la disciplina d´aire i consta de tres partides, les semifinals i la final. La marca d'identitat, la distinció respecte d´altres esdeveniments que torna en esta edició, la sexta, és que les tres confrontacions tindran lloc en la mateixa sessió.

Per a evitar que la vesprada es faça interminable les dues semifinals es jugaran a cinc jocs i la final a sis. Amb esta reducció, la sessió tindrà una durada aproximada a la de qualsevol dimecres. Això sí, esta vegada sense la prèvia de raspall.

La primera semifinal enfrontarà a Pere Roc II i Jesús contra Marc i Santi. Dos dels tres campions de la Lliga contra una altra parella de potencial similar, però no massa vista, almenys en trofeus i competicions oficials.

Pere Roc II i Jesús tornaren a deixar clar el dissabte que estan millor que bé. Novament amb l´ajuda de Carlos, es van proclamar vencedors del Trofeu Universitat de València contra una parella d´entitat com la de Puchol II i Héctor.

Pel que fa als rivals, les individualitats no ofereixen cap dubte. Ara falta comprovar com s´acobla l´equip, que en teoria és igual de solvent en la tasca defensiva com en l´ofensiva. A continuació, Puchol II i Carlos jugaran contra Genovés II i Javi. En esta eliminatòria cal destacar especialment el duel entre escaleters perquè es tracta de les mans que tenen més facilitat per a domar a la vaqueta. Ara bé, el cara a cara dels mitgers pot resultar igual d´atractiu. Javi té més entitat, però Carlos ja està demanant el salt de la punta al mig. Després d´esta partida es completarà la final.

Com cada confrontació tindrà una durada considerablement inferior de l´habitual, els contendents no podran utilitzar els primers jocs per a tantejar-se. Estan obligats a eixir a mort.



Cheste

Genovés II i Raúl es van imposar ahir a Cheste a Fageca i Adrián II en la partida de frontó inclosa en el programa de les festes de la patrona, la Virgen de la Soledad. La confrontació es va decidir per un ajustat 41-35.

Els quatre protagonistes demostraren que són uns consumats especialistes de les tres parets i tots destacaren per igual a la partida. Les relatives reduïdes dimensions del Frontón Barón de Cheste i la qualitat dels contendents van oferir una confrontació intensa, en la qual va primar la rapidesa i els colps amb intenció. Genovés II i Raúl quasi sempre anaren per davant en el marcador, però amb distàncies mínimes.