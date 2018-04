"No jugar la Lliga va ser un palo"

Ja es conten els dies per a donar per inaugurat el III Trofeu Mixt Masymas, un torneig singular per la seua configuració, que aglutina raspall i escala i corda. La primera jornada es jugarà el pròxim divendres al trinquet de Benissa, amb torn per a l´alt. El raspall s´estrenarà el dissabte a Bellreguard i, el diumenge, les dues aficions se citaran al trinquet El Rovellet de Dénia.

Pablo espera impacient la jornada programada a Dénia. I és que amb el Trofeu Mixt Masymas torna a estar present a un campionat oficial. El jove de 21 anys va passar per un moment complicat a principi d´any. "No jugar la Lliga va ser un palo molt gran i una decepció. Vaig passar un mes i pico que no guanyava cap partida i només pensava en el perquè m´havien deixat fora. Em trobava molt despagat", diu.

Però eixe Pablo ha deixat lloc a un altre amb confiança, que sap que ha de "seguir jugant i guanyant partides. Hui en dia ja sóc el que era abans". I eixa actitud és la que fa més gran la pilota i l´espectacle que els pilotaris ofereixen al públic cada vegada que ixen al trinquet.

En este trofeu jugarà junt amb Tonet IV i Ricardet. "Els tres som jovenets, però Ricardet va guanyar la Lliga Bankia i Tonet va ser finalista i a més no es dóna mai per vençut. M´agraden molt els companys", assegura. Té confiança plena en ells i això l´ajudarà a "fer l´esforç des de darrere per portar l´equip endavant".

Els tres hauran d´estar al màxim nivell per fer front al trio rival. "La de Marrahí és una formació molt compensada. Coeter II és un jugador que encara té moltes opcions de guanyar. Marrahí té la pilota molt forta i Néstor és molt ´embafós´ baix l´escala i molt parador de pilota. Haurem de buscar al Coeter, el més veterà, i cansar-lo".

Té l´estratègia clara. Pot ser a un altre esport, açò es mantindria com un secret, però està clar que dins de la pilota, tots es coneixen pràcticament a la perfecció i saben quins són els punts febles dels companys i rivals. La partida la jugaran en un trinquet al qual Pablo s´ha anunciat una única vegada. En esta edició, el rest no veu a cap equip com a gran favorit.

"Tots estan molt compensats i els jugadors estan molt bé de forma. Si no, no estarien". I això és una gran garantia de cara als que ja esperen per a poder gaudir d´estes pròximes cinc jornades de la fase prèvia, que passarà pels trinquets de Benissa, Bellreguard, Dénia, Xeraco i Guadassuar.

El de Barxeta destaca que este tipus de competicions suposen una oportunitat perquè les aficions vegen tant raspall com escala i corda. "Per la meua zona està més vist el raspall, però donarem una oportunitat, dues o les que facen falta perquè la gent disfrute de les diferents modalitats professionals".