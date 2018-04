Huit figures disputen tres partides ´exprés´

En contades ocasions es pot disfrutar en la mateixa sessió del joc de quatre dels millors escaleters del moment i altres quatre mitgers de primer nivell. Hui és un d´eixos dies. El Trofeu Primavera del trinquet de Guadassuar ho permetrà perquè ha tornat als seus orígens, al de la disputa de les semifinals i la final en una jornada.

Per a preservar la salut dels pilotaris, les dues eliminatòries es jugaran a cinc jocs, pels sis de la final. D´esta manera, a més, la sessió tindrà una durada aproximada a l´habitual de qualsevol dimecres.

La qualitat del cartell ja és motiu suficient per a ser testimoni en primera persona de la cita. La seua singularitat, també. El fet d´estar a solament cinc o sis jocs de la victòria obligarà als pilotaris a eixir a punt a la pista. No poden haver-hi jocs de tanteig i cada quinze serà important´, tal vegada decisiu. És una manera diferent d´afrontar la partida, més pròpia del raspall, on el marge de reacció és mínim.

Els parèntesis entre les semifinals i la final també s´hauran de saber gestionar perquè els pilotaris no estan acostumats a les parades. Hui no és solament qüestió de mans, sinó també d´acoblar-se a una situació inusual.

En la primera semifinal, la faixa roja correspondrà a Pere Roc II i Jesús. Dos dels campions de la Lliga tornen a reunir-se, la qual cosa és sinònim de garantia, segons s´ha pogut comprovar en dates recents. Bé és cert que Carlos sempre ha aparegut amb ells en el cartell i ha aportat en les victòries, però l´absència del de Genovés hauria de ser assumible.

Enfront estaran Marc i Santi. Poques parelles poden ser més contundents que esta. En són dos que carreguen i tornen a carregar, a més de restar amb molta solvència.

A continuació, l´altre vencedor de la Lliga, Carlos, a qui se li atorga l´oportunitat de formar al mig, amb un que sempre és favorit en els pronòstics, Puchol II. És una parella que es dóna de tant en tant i sempre juga bé. Un altre valor segur.

Els rivals seran Genovés II i Javi. Les mans més privilegiades, que continuen meravellant tot i la pèrdua d´un poc de pegada, amb el mitger més decisiu del moment, amb el permís de Jesús. En esta eliminatòria hi ha tanta qualitat com força. I després, la final.