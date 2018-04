Puchol II pot amb la força i la tècnica a Guadassuar

La singularitat de concentrar a huit dels millors professionals de la disciplina per dalt corda per a la disputa de tres partides de durada més reduïda de l´habitual, va congregar a un bon nombre d´aficionats ahir en el trinquet de Guadassuar, on es va celebrar la sexta edició del Trofeu Primavera. El títol va ser per a Puchol II i Carlos, que en la final es van imposar a Marc i Santi per 30-5.

Si cal destacar a una de les formacions, i no només per proclamar-se vencedors, cal apuntar a la parella composta per l´escaleter de Vinalesa i el mitger de Genovés. La seua superioritat va quedar patent tant en la partida de semis, com en la final.

La vesprada va començar amb l´enfrontament entre Pere Roc II i Jesús, i Marc i Santi. Les dues parelles van anar calfant la maquinària a mesura que anaven caient els quinzes, d´una banda i d´altra. Però unes semifinals caracteritzades per jugar-se a 25 tantos tenen el perill de no tindre marge d´error perquè, quan et descuides, s´ha acabat la partida.

En posar-se 15-20 per a Marc i Santi, els espectadors tingueren l´oportunitat de presenciar un joc pel qual pagava la pena haver comprat l´entrada. Fins a sis ocasions de sumar un últim quinze i fer el joc tingueren Marc i Santi. Tres vals tingueren Pere Roc II i Jesús, que sí sumaren i passaren al dau. Amb iguals a 20, van ser el rest de Montserrat i el mitger de Finestrat els qui s´emportaren la victòria.

La segona semifinal la disputaren Puchol II i Carlos, que vestien de roig, i Genovés II i Javi. El xoc va ser prou menys renyit que el primer, amb victòria de la parella roja per 25-10. Tot i això, hi va haver pilotades molt boniques, amb Genovés II buscant el palquet per fer mal als seus rivals i grans parades de Carlos. La solvència del de Vinalesa i el bon fer del seu company els feren escapar-se ràpidament al marcador.

Ja amb el cartell configurat, tornaren els quatre pilotaris a les lloses per disputar la final d´un trofeu que va conéixer als seus campions en menys de tres hores. La partida final no va tindre molt de misteri. Els campions es feren amb Marc i Santi amb contundència. Puchol II va tirar no únicament de força, sinó també de tècnica, per incomodar als contrincants i que no pogueren desplegar les seues armes. Tot i que el de Finestrat enviava autèntics míssils per dalt corda, no va poder jugar tant com a la semifinal contra Pere Roc II i Jesús.



Mixt

La següent cita d´especial rellevància tindrà lloc demà en el trinquet de Benissa on comença la tercera edició del Trofeu Mixt Masymas. El recinte alacantí acollirà la primera eliminatòria del torneig d´escala i corda, partida que enfrontarà a Pere Roc II i Javi contra Marc, Santi i Bueno. La competició de raspall començarà dissabte a Bellreguard.