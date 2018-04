Èxit a la final del Circuit de raspall

El trinquet de la Llosa de Ranes es va omplir d'aficionats habituals, curiosos i familiars per a vore des de l'inici de la primera partida fins a l'últim quinze de l'última partida als guanyadors Joan d'Oliva i Fran de Moixent en la categoria sub-18 i a Iván d'Ontinyent i Javi d'Oliva, que van guanyar en la categoria de Sub-23. Els seguidors també es van quedar per a veure el lliurament de diplomes de les finals dels Circuits Sub-18 i Sub-23 de raspall.

A més, els alumnes dels centres de tecnificació i perfeccionament van demostrar totes les seues qualitats en les quatre partides que van ser molt interessants, a excepció de la final sub-23 on els guanyadors es van imposar amb contundència als seus rivals. Els xavals del Sub-18 van obrir la vesprada i la primera partida es va disputar entre Adrian de Castelló i Joan del Genovés, que van fer dos jocs front Marcos de Aielo i Marc d´Alcàntera aconseguint, els blaus, el bronze en la seua categoria i tancant la seua participació en aquesta competició amb una exitosa victòria. Seguidament es va donar inici a la final del Sub-18 on la parella de Sumacárcer, Ramón i Jordi Naturil, van fer també dos jocs enfront dels guanyadors Juan Mena d'Oliva i Fran Cano de Moixent i tots dos s'han convertit en la revelació de la categoria. El tercer i quart lloc de la categoria Sub-23 es va disputar entre Cristián de Chella amb el local Raimon de la Llosa de Ranes front Aarón de Llocnou i Saúl Llorca de Muro. El duo compost per Cristián i Raimon va guanyar finalment i es va convertir en la partida més disputada de la vesprada a la Llosa de Ranes. Finalment, a la final del Sub-23, l'última partida de les quatre en el trinquet de La Costera, Iván d'Ontinyent i Javi d'Oliva van guanyar sobradament a Vicente Sendra de Xeraco i Jorge Sanchis del Genovés.

Els joves jugadors van rebre els diplomes de la mà d´Evarist Aznar, l'alcalde de la Llosa de Ranes i el regidor d'esports d'Ontinyent, Òscar Borrell. Els guanyadors de les dos categories inferiors rebran una ajuda esportiva per a seguir recolzant-los en la seua preparació com a pilotaris, gràcies a la col·laboració de la Fundació Trinidad Alfonso, una entitat bolcada amb l'esport valencià i que ha apostat per ajudar al nostre esport autòcton al costat de la Federació de Pilota Valenciana.