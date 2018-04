Santi torna amb bones sensacions

L´escala i corda ha recuperat a un escaleter, Santi de Silla, que va reaparéixer a Sueca després de més quatre mesos sense jugar per una lesió en el dit cor de la mà dreta.

El pilotari, que va formar amb Jesús, va acabar content malgrat la derrota contra Ferrer i Félix per 60-30. El cert és que el resultat és un poc enganyós perquè els germans perderen uns quants jocs amb val al seu favor. «Amb una miqueta de sort podríem haver fet més, però em quede amb el fet que el braç ha respost en una partida en la qual s´ha pilotejat molt. He notat la falta de rodatge i per dalt encara no li tire amb tota la força que podria, però m´he notat millor del que esperava», explica Santi.

Santi dedicarà els pròxims dies a entrenar amb l´exigència que requereixen les partides i a enfortir el muscle amb fisioteràpia. En el dit no hi ha cap problema, però el braç necessita despertar de la letargia dels quatre mesos sense competir. «Crec que d´ací a poc podré estar a bon nivell. Segons m´he vist hui -per ahir-, amb una o dues partides més podria estar bé perquè no he notat molèsties, que era el que més em preocupava. Ja tinc ganes de jugar la pròxima», comenta.



Raúl de Genovés

A Raúl de Genovés, que el passat dia 5 va ser intervingut del menisc de la cama dreta, li han llevat els punts i ha començat amb els exercicis de mobilitat. El pilotari s´ha posat en mans del seu cunyat, Genovés II, per al tractament de fisioteràpia, i els terminis de recuperació van més avançats del previst. Encara així, Raúl no té de moment una data aproximada per a la reaparició.