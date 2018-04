Gran primera sessió doble en el Trofeu Mixt Masymas

En la present edició, el Trofeu Mixt Masymas ha reduït el nombre de sessions dobles amb l´objectiu d´arribar a més localitats. Ahir, però, les dues aficions sí que s´ajuntaren en el trinquet El Rovellet de Dénia per a veure en acció a un grapat dels millors exponents del raspall i l´escala i corda, que rendiren d´acord a la seua condició de primeres figures.

Primer es va jugar a raspall. Marrahí, Coeter II i Néstor van superar a Pablo, Tonet IV i Ricardet per 25-20, resultat que de moment solament val als guanyadors, però que podria ser bo per als derrotats, depenent del que passe hui a Xeraco.

Va ser una gran partida, per intensa, equilibrada i plena de bones jugades. Es va resoldre ràpidament, en una hora exacta, que va ser un no parar d´atacar i defensar per part dels dos bàndols.

Els rojos guanyaren, sobretot, gràcies a l´aportació de Marrahí. El de Villanueva de Castellón va estar immens: fort, precís i segur, tant al rest com al dau. Molts dels quinzes del seu equip van ser seus o els va deixar preparats als companys.

Coeter II i Néstor secundaren a la perfecció al seu rest. En els primers jocs tingueren més presència en atac, principalment el mitger de Simat de la Valldigna, i en els últims es dedicaren més a parar pilotes, que també és important.

Els blaus compartiren més els mèrits. Els tres destacaren per igual en executar a la perfecció les tasques que corresponen a cada línia. Va ser un exemple de com s´ha de jugar en equip, de cobrir-se les esquenes i distribuir-se la feina. Sempre entrava en acció aquell que podia aportar més en eixe moment.

A continuació, en el torneig d´escala i corda, Soro III i Félix s´imposaren a Genovés II, Pere i Carlos per 60-35. La parella ja està en la primera semifinal i el trio eliminat. En esta confrontació també es va jugar a gran nivell, però en el tram final va faltar l´emoció de la primera.

Soro III i Félix ho brodaren. Als dos els va eixir tot bé i es compenetraren a la perfecció. El rest era qui resolia les complicacions en defensa i el mitger l´encarregat de sumar. Però, si calia canviar els papers, es canviaven sense cap problema.

El trio va estar bé en línies generals, però li va faltar respondre en moments claus. Un va ser el joc que podria haver suposat el 35-30 gràcies al val-15 favorable. Finalment va sumar la parella (40-30). I poc després va passar exactament el mateix. Este tipus de concessions els van deixar sense opcions.



Xeraco

El torneig torna hui a la partida única, en este cas en la modalitat de raspall. Serà a Xeraco, on Ian i Canari s´enfrontaran a Guadi, Seve i Miravalles. Els vencedors passaran a la segona semifinal mentre que els derrotats, per a classificar-se, han d´arribar a 20 i fer dos quinzes en l´últim joc.