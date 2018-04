Ian li regala la semifinal a Pablo

Ian i Pablo ja tenen tema de conversa quan coincidisquen per a sopar o dinar a casa dels futurs sogres del campió individual, que són els pares del rest de Barxeta. I és que els dos pilotaris s´enfrontaran en la segona semifinal de raspall del Trofeu Mixt Masymas. És més, Ian li ha regalat la classificació al seu ´cunyat´ pel fet de no permetre que Guadi, Seve i Miravalles feren un quinze en el joc definitiu de la partida disputada ahir a Xeraco.

En el recinte de la Safor es va tancar la fase prèvia del torneig d´esta modalitat. Ian i Canari es van imposar al trio encapçalat per Guadi per 25-20. Va ser una confrontació intensa i de brega, primer marcada per les jugades de qualitat i en el tram final pel treball, el desgast i la tensió.

En els tres primers parcials es van imposar aquells que van disposar del traure. Dos van ser per a la parella, aconseguits per la potència de Ian i l´encert en les segones jugades de Canari. L´altre el va sumar el trio, principalment per la perfecta execució de Guadi, sempre ajustant baix de l´escala, on restar era més que complicat.

A partir d´ací, els pilotaris deixaren a banda el manual i va començar el cos a cos. La partida anava perdent en estètica, però guanyava en ritme i en incertesa. Qualsevol podia sumar i donava el mateix traure o restar. Els colps de mestres s´alternaven amb errors i en els dos bàndols s´espentava per igual.

Esta guerra de trinxeres va començar sent favorable a Ian i Canari, que incrementaren el seu avantatge a dos jocs (15-5). Però el trio va fer valdre la superioritat numèrica per a repartir-se la feina i evitar les rematades que abans sí que havia fet Canari. I a poc a poc, els de blau van sumar parcials fins a posar el marcador en 15-20 a favor seu.

Va ser a continuació quan el número u va demostrar que ho és. Primer des del rest, trobant la galeria i la llotja, raspant o a l´aire. I tot seguit, amb la treta com a gran recurs.



Semifinals

La primera semifinal es disputarà el pròxim dissabte en el trinquet Pelayo on s´enfrontaran els equips vencedors de les dues primeres jornades, Moltó i Brisca així com Marrahí, Coeter II i Néstor. Els dos equips van signar una gran actuació en les seues respectives eliminatòries.

Esta partida obrirà la sessió a Pelayo, que es completarà amb la primera semifinal del torneig d´escala i corda: Soro III i Félix contra Pere Roc II i Javi.

Tornant a la disciplina del joc per terra, la segona semifinal es completarà el dimarts de la setmana que ve a Oliva. Ian i Seve han accedit en condició de guanyadors de la seua eliminatòria mentre que Pablo, Tonet IV i Lorja s´han classificat com el millor equip entre els derrotats.