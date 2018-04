Els aspirants a figura encaren la recta final

La Lliga dos i la Lliga Promeses, competicions de promoció per als aspirants a professional, estan a un pas de definir les semifinals. Entre les dues, set de les huit places ja estan adjudicades.

En el pas previ al món professional, la Lliga Dos, la fase prèvia es tancarà entre demà, el diumenge i el pròxim dimecres als trinquets de Sueca, Dénia i Vila-real. David, Guillermo i Sergio; Martí I, Álex i Fernando així com Carlos, Álex Olivas i Adrià són els equips que ja tenen la plaça segura en semifinals. Els millors situats per aconseguir la quarta són Julio, Javi i Pablo, que únicament han de sumar 1 punt en les dues partides que han de jugar.

En la Lliga Promeses ja es sap qui jugarà les semifinals, però falta concretar els encreuaments. Els classificats són: Andrés, Santacreu i Isaac; Álex, Hilari i Álex d´Onda; Jesús, Edu i L. Miguel; Yago, Natxo i Lluís.

La modalitat de raspall també té les seues competicions de promoció, que han començat recentment. En la Lliga Dos s´han completat tres partides i sis en la Lliga Promeses.

Altres que en un futur aspiren a ser professionals són les participants de la Lliga Bankia femenina, competició en la qual s´han disputat quatre jornades.

La classificació està liderada per l´equip A de Borbotó (Anabel, Amparo i Mónica) i pel de Beniparrell (Ana i Noelia), que igualen a 10 punts. La tercera posició amb 8 punts és per a Bicorp (Victòria i Mar), l´Alqueria d´Aznar (Erika i Myriam) és quart amb 5 punts i Borbotó B (Ana Sanchis i Aida) sext amb 3. La posició de cuer és per a Carraixet - Tavernes Blanques (Joana i Marta), encara sense punts.