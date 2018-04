Massa trio per a la parella

La fase prèvia del Trofeu Mixt Masymas es va tancar ahir en el trinquet de Guadassuar amb la partida amb la qual es van acabar de definir les semifinals de la modalitat d´escala i corda. Francés, Jesús i Tomàs II han accedit a la següent ronda en superar a Puchol II i Héctor per 60-15. Amb este resultat, Giner, Santi i Bueno també continuen endavant en condició de millor equip derrotat.

En el recinte de la Ribera, la parella es va trobar a un trio que va fregar la perfecció. Va ser massa contra per a Puchol II i Héctor, que ho intentaren de totes les maneres, però sense aconseguir el resultat esperat.

Els blaus van ser una muralla i una màquina de fer quinzes. Darrere, Francés no va fer cap de fallo. La tasca principal de rest de Petrer va ser tornar pilotes, moltes d´elles de la màxima complicació, però a més va aportar prou en atac, utilitzant els caps i en algunes ocasions, l´aire.

Al mig, Jesús va ordenar la feina de l´equip. I, en l´aportació particular, la seua va ser una actuació similar a les que ve signant en els últims mesos. El de Silla va estar a tot: atent per a cobrir al seu escaleter i preparat per a carregar, quan tocava amb força o colpejant amb subtilesa, segons requerira l´ocasió.

El punt d'inflexió, però, va ser Tomàs II. El de Xaló es va dedicar literalment a afusellar als rivals, ahir amb un altíssim percentatge d´encert. I quan una punta amb tanta potència té el dia, dos ho tenen més que complicat per a restar, per molta qualitat que atresoren. I així va passar.

De la parella, tot i que va acabar amb resultat sabater, cal destacar la seua professionalitat. Puchol II i Héctor es buidaren, sobretot passant pilotes, perquè la iniciativa solia ser del trio. També buscaren el quinze, però enfront mai es deixaven forats.



Semifinals

Francés, Jesús i Tomàs II hauran de mesurar ara les seues forces contra un trio, el de Giner, Santi i Bueno. Serà en la segona semifinal, programada el pròxim dimarts en el trinquet d´Oliva. Abans, el dissabte concretament, el torneig es traslladarà fins a Pelayo per conéixer al primer equip aspirant al títol. En este cas es tracta d´un duel entre parelles. la composta per Soro III i Félix i la de Pere Roc II i Javi.