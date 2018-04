La primera de Marrahí a Pelayo

No és l´únic, però quan gaudeix sobre les lloses del trinquet, fa gaudir a tots aquells que estan presents per veure el seu espectacle. Carismàtic, entusiasta, un boig de la pilota que tracta de traure hores entre els seus estudis de Criminologia a la Universitat de València i la seua preparació per a ser Policia Nacional, per poder dedicar temps als entrenaments i les partides.

Julio Marrahí encara la semifinal del III Trofeu Mixt Masymas amb moltíssimes il·lusions i ganes d´estar de nou lluitant com el campió individual que es va proclamar en 2014. Un any que li va portar una alegria molt gran a l´aplegar fins al més alt del raspall, tot i que poc després, una lesió al braç el mantindria apartat durant molt de temps del trinquet.

Amb molt d´esforç i sacrifici es prepara per a poder estar al nivell dels seus companys, tot i que «ara és una etapa un poc difícil perquè estic estudiant i comence exàmens en dues setmanes», diu.

Si mira enrere li resulta inevitable recordar que després d´eixa lesió «creia que no tornaria a disfrutar i a pegar-li fort com a mi m´agrada, i amb la confiança que el braç em donava». Però amb els entrenaments i les oportunitats que li brindaren els trinqueters, a poc a poc ha anat progressant. Destaca a una persona que ha sigut clau per a ell durant este temps, Genovés II. «José em va ajudar barbaritats, ell va ser la meua mà dreta per a intentar tornar a competir a alt nivell. Quasi em va donar més confiança ell, que la que jo tenia a l´hora de jugar», assegura el rest.

En octubre del passat any, després de disputar la semifinal de l´Individual contra Moltó, les lesions tornaren a no respectar-lo i una pubàlgia el va mantenir apartat del joc fins a principis de gener. Amb paciència ha anat superant el dolor, convertit ara en una molèstia que va desapareixent. No obstant comenta que la pols que entra a molts trinquets no ajuda perquè fa que la superfície siga relliscosa i han de forçar massa els abductors per a evitar caigudes.

Demà es vestirà per primera vegada de blanc a Pelayo. «Havia estat anunciat alguna vegada, però per lesions mai he pogut jugar». I per a ser la primera vegada, té un repte important: disputarà amb Coeter II i Néstor la semifinal del Masymas, contra Moltó i Brisca. «Jugarem contra el número dos del raspall actualment i el millor mitger, a qui intentarem llevar la pilota perquè és el que més propet està per a acabar el quinze. No es pot demanar més a eixa parella», comenta el de Villanueva, que aposta per l´equilibri. «Favorits no ens veig ni a nosaltres ni a ells. La partida s´ha de jugar i, una vegada allí, poden passar mil coses. Però nosaltres estem molt motivats i eixirem des de la primera pilotà a per totes».