De la Vega i Carlos guanyen el desafiament

Diuen que la veterania és un grau i Carlos va fer ús del seu major recorregut i experiència en les cites de rellevància per a ser el protagonista més destacat del desafiament que es va disputar ahir a Vila-real, on el de Genovés i De la Vega superaren a José Salvador i Álvaro per 60-40.

Durant la primera meitat va dominar la parella derrotada. Els escaleters igualaven en fiabilitat i capacitat per a passar la pilota mentre que davant, Álvaro trobava el quinze amb més facilitat. Amb esta diferència d´eficàcia en atac, el marcador es va posar en 20-35.

I la situació va variar. Darrere es mantenia la capacitat de treball per al company i les bones mans, però davant, Carlos va millorar considerablement les seues prestacions. Els després vencedors remuntaren i es posaren per davant 45-40. Va ser aleshores, en el moment de més pressió, quan el mitger de Genovés va superar clarament al seu homòleg de Massalfassar.



Inauguració

La localitat de Muro d´Alcoi inaugura hui el trinquet municipal, una instal·lació modesta, però adequada per a satisfer les necessitats dels aficionats locals. En un futur, el consistori té previst millorar la llum artificial i cobrir el recinte. Ja s´han demanat subvencions a la Generalitat Valenciana per a tal efecte.

Per a l´ocasió s´ha programat una sessió en la modalitat de raspall que començarà amb una partida femenina. A continuació, torn per als millors professionals d´esta modalitat, amb el campió individual, Ian, encapçalant el cartell. El de Senyera formarà amb Tonet IV i Leandro III mentre que en la contra estaran Sergio, Sanchis i Ibiza.