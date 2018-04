El substitut que lluitarà per a revalidar el títol

Entrà com a substitut de Marc de Montserrat al Trofeu Mixt Masymas, però Giner de Murla està demostrant de sobra les seues capacitats per a estar entre els millors professionals actuals. I només cal fer la vista enrere, revisar el seu palmarés i comprovar que va fer seua la segona edició d´este trofeu en guanyar la final amb Félix i Tomàs II, tenint davant, ni més ni menys, que a Soro III i Jesús.

El jove de 19 anys es mostra molt content i satisfet perquè «hi ha molts companys que podrien haver entrat». A més, ja porta temps jugant segones partides i eixa motivació el fa pensar en la necessitat «d´agarrar-li el gustet a entrenar, al sacrifici de totes les setmanes per poder pujar dos o tres escalonets més», comenta el de la localitat alacantina.

I suposa tot un extra per a ell la seua presència dins de les competicions més importants. «Al final, del que vivim nosaltres psicològicament és de jugar campionats; vols divertir-te jugant-los. Tot i que ens agrada massa jugar a pilota i el dia a dia també està molt bé», afegeix.

A la seua curta edat -complirà els 20 anys el pròxim mes de maig- és normal que a vegades li coste creure que està entre els més grans. «Al principi de jugar segones partides, m´assentava a casa i no m´ho creia. De menut ja m´agradava molt jugar a pilota i no parava en tot el dia. Ara, amb quasi vint anys, estar jugant en els professionals segones partides em fa estar molt content», assenyala satisfet. I és que, com ell mateix assegura, «en dos o tres anys, he passat de veure´ls jugar, a jugar amb ells». Li costa decantar-se per alguns pilotaris que l´hagen pogut marcar dins la canxa, «perquè he tingut moltes voltes la sort de compartir equip en gent molt bona i que m´ha ajudat molt a aconseguir títols», diu. Però en canvi assegura sentir una especial predilecció per Félix i Héctor, a qui ha vist jugar des de ben xicotet no sols al trinquet sinò també al carrer.

Demà jugarà a Oliva la segona semifinal d´escala i corda del Trofeu Mixt Masymas amb Santi i Bueno. «M´acoble molt bé amb els meus companys i em sent amb molta confiança», assegura. Considera que, a l´altra banda de la corda estaran tres dels grans.

Francés, Jesús i Tomàs II van reservar el seu bitllet per al trinquet de la Safor després de no deixar anotar cap joc a Puchol II i Héctor. «Serà una partida molt difícil i caldrà lluitar des del primer moment perquè no s´escapen al principi», afirma Giner, que jugarà per primera vegada a Oliva. És un trinquet que encara no coneix, però del que valora positivament la seua grandària. «Són un trio al qual és molt complicat fer el quinze. En un trinquet gran tindrem més llocs on col·locar la pilota».



Marc de Montserrat

D´un Marc -Giner- a un altre. L´escaleter de Montserrat hagué de parar després de disputar el Trofeu Primavera de Guadassuar per una bursitis al muscle dret. Estes molèsties li impediren entrar a la fase prèvia del Masymas, sent Giner el seu substitut. Tot i que ja han desaparegut les molèsties, hui tornarà a fer-se una ressonància per descartar de nou que no hi ha res greu i que demà podrà començar a tocar pilota al trinquet, seguir amb la marxa habitual dels entrenaments i, si tot va bé, reaparéixer el dilluns 7 al trinquet de Borriana.