Segona jornada de semifinals

El cartell de les finals del Trofeu Mixt Masymas s´acabarà de concretar esta vesprada en el trinquet d´Oliva on el torneig tornarà a completar una altre sessió doble. En la modalitat de raspall, Moltó i Brisca esperen rivals. I en la d´escala i corda, Pere Roc II i Javi són els que ja tenen el lloc assegurat en la cloenda del pròxim dissabte a Pedreguer.

Com que el d´Oliva és un recinte habitual del raspall, primer es jugarà amb la corda. Francés, Jesús i Tomàs II vénen de completar una eliminatòria perfecta en la fase prèvia, almenys pel que fa al resultat, perquè no permitiren que Puchol II i Héctor feren cap joc (60-15). El trio va completar una actuació redona, tot i que el tanteig va ser massa castic per a la parella.

Giner, Félix i Bueno han passat a semifinals en condició de millor equip derrotat, però el seu rendiment en la partida va ser el propi d´un equip que aspira al títol. El trinquet d´Oliva els pot anar millor que el de Benissa per ser de majors dimensions, la qual cosa permetrà qe Giner i Félix puguen explotar la seua pegada.

A continuació, en la disciplina de raspall, partida amb el número u i un mitger que no para d´acaparar elogis. Ian i Canari continuen el seu idili que va començar en la Lliga, ara sense l´ajuda de Ricardet, que esta vegada serà l´enemic juntament amb Pablo i Tonet IV.

Els dos equips han patit en la ronda prèvia, però jugaren a gran nivell. La parella va guanyar en iguals a 20 a Guadi, Seve i Miravalles mentre que el trio va caure pel mateix resultat contra Marrahí, Coeter II i Néstor.