El Villarreal CF, un exemple de valenciania

Primer va ser la creació d´un torneig. Posteriorment es va ´fitxar´ a una de les màximes figures, Puchol II, perquè done a conéixer l´esport dels valencians en la província de Castelló mitjançant la marca corporativa ´Endavant´. I ara, segons va anunciar ahir el vicepresident de la Fundació, Josep Maria Cataluña, el Villarreal CF amplia el seu vincle amb la pilota en convertir-se en un dels principals col·laboradors de la institució que gestiona el món professional.

La sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Villarreal va acollir ahir un acte inusual, perquè la pilota va acaparar més protagonisme que el futbol. Al capdavant de la presentació de la tercera edició del trofeu va estar el màxim mandatari del club groguet, Fernando Roig, que explicava la raó de l´ampliació de la col·laboració: «Per al Villarreal és un orgull apostar per la pilota valenciana. El futbol és l´esport majoritari i l´obligació és ajudar als que menys tenen, però que tenen més il·lusió i més ganes que tots els altres», assenyalava.

No solament aixó, Roig va convidar a la resta dels clubs de la Comunitat a seguir els passos del Villarreal CF. «Tant de bo s´apuntaren molts. És important que els professionals es puguen dedicar econòmicament a açò», comentava.

La captació d´altres entitats de referència del panorama futbolístic, cas del Valencia CF i del Levante UD, podria suposar la creació d´una ´Copa de Campions´. Els equips vencedors de cada trofeu específic mesurarien posteriorment les seues forces. «El Villarreal CF ens ha punxat prou a la Fundació per a veure si és possible eixe projecte», explicava Cataluña.

El vicepresident de la Fundació va definir l´ajuda de l´entitat grogueta com «un acte i un exemple de valenciania. Hi ha molta gent que presumeix de valenciania, però el moviment es demostra caminant i el Villarreal ha deixat clar que té eixa sensibilitat», apuntava.

Ara toca que els pilotaris corresponguen amb espectacle. Per ells no quedarà. «Estes iniciatives fan possible que els jugadors i la pilota vaja endavant», deia Puchol II. «Els jugadors agraïm moltíssim al Villarreal la seua aportació i l´estima que ens dóna. Ens fan sentir protagonistes. Seran dos divendres molt bonics de pilota», afegia Soro III.