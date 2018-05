Francés, quilòmetres per estar entre els més grans

Mira enrere i no pot més que estar agraït als seus pares per haver-lo portat pels trinquets de la geografia valenciana. Hui en dia, tot eixe esforç es veu recompensat amb un lloc entre les figures de l´escala i corda. Potser no s´ho imaginava quan, amb poc més de deu anys, començà a colpejar la pilota. Però tot sacrifici té la seua recompensa.

Este 2018 està travessant per moments molt dolços, que auguren un futur ple d´èxits per al jove alacantí de 21 anys, que dia darrere dia agafa l´autobús des de Petrer fins a la universitat, en Alacant, per completar els seus estudis en Administració i Direcció d´Empreses (ADE). I com molts altres companys de professió, busca i troba el temps necessari per a entrenar i jugar a pilota.

Va aplegar a la final de la passada Lliga Bankia, en la qual va caure junt amb Javi i Bueno, amb un resultat (60-50) que els va fer sentir que estaven molt prop de la desitjada victòria. Esta edició va ser per a Pere Roc II, Jesús i Carlos, però de ben segur que Francés no deixarà de lluitar per a sumar eixe títol al seu palmarés en un futur no molt llunyà. «Em trobe físicament molt bé i molt a gust perquè, sempre que vas guanyant i et van eixint les coses bé, agafes més confiança i tens més ganes de jugar», assegura.

Este dissabte afrontarà a Pedreguer la seua segona final de la temporada. Jugarà per dur-se a casa el Trofeu Mixt Masymas, formant equip amb Jesús i Tomàs II. «Em trobe molt bé amb ells, estic molt ben protegit pels meus companys. Jesús té moltes capacitats per baix i amb Tomàs II, quan l´esquiva la pilota, a mi m´arriba prou bona. Jugue molt còmode».

Per a aplegar fins a la final ha deixat pel camí a pilotaris de primeríssim nivell. En la fase prèvia es va desfer de Puchol II i Héctor en una partida sabatera. Però la seua modèstia el defineix com a bon company. «El marcador no va reflectir el que es va jugar». Ja en la partida de semifinals, a Oliva, van tindre enfront al trio de Giner, Santi i Bueno, que només pogueren anotar dos jocs. Als contrincants els resultà pràcticament impossible anotar quinzes al trinquet de la Safor, i de nou, torna a repartir mèrits amb els seus. «Jesús i Tomàs II van marcar tota la partida, jugant al seu nivell i van ser molt superiors», comenta.

Ara els toca encarar l´última i més important de les partides. A la contra tindran a Pere Roc II i Javi. El recinte condiciona a Francés perquè «al ser un trinquet molt llarg i lent, no em beneficia al no tindre una pilotada molt llarga i forta. Allí em costa fer el quinze». Per contra, «Tomàs troba molt fàcil el palquet i a priori pense que serà una partida molt igualada», vaticina. Potser, la clau estiga en no perdre cap joc des del rest, com ell mateix indica.

Té les idees clares i prefereix anar dia a dia. «Estic passant per una bona ratxa, però no està tot fet. He d´estar tranquil i veure que vaig millorant». No és d´estranyar el seu progrés i les seues ganes, sabent que té un molt bon referent, Miguel de Petrer. «M´he sentit molt identificat en ell, en l´estil de joc que té. Va ser el meu mestre a l´escola de pilota i per a mi és un referent, un ídol i un espill en el qual mirar-me».