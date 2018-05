La pilota també es pot percebre

La pilota es pot practicar, veure i també percebre, com va ser el cas d´un grup de venedors de l´ONCE, que ahir van triar Pelayo com l´escenari on celebrar la seua jubilació.

Al voltant de setanta persones, entre els venedors i acompanyants, es donaren cita ahir al trinquet de la capital, on van conéixer com és l´esport dels valencians i de quina manera es juga.

La sessió va començar amb el visionament, per a alguns audició, d´un vídeo explicatiu de la història de la pilota. «La gran majoria desconeixia el joc, s´han mostrat molt interessats i han fet moltes preguntes. Ha sigut una experiència que els ha agradat», diu Alfredo Hernando ´Fredi´, director de Pelayo.

De la teoria es va passar a la pràctica. En primer lloc, el grup va comprovar de quina manera s´arreglen les mans els pilotaris, part de l´esport que per a molts jugadors és pràcticament una litúrgia. A continuació, amb molts dels presents asseguts a l´escala, van ser obsequiats amb una xicoteta exhibició.

Però el que més els va impactar va ser tindre en les seues mans la pilota, la de badana i la de vaqueta, sent esta última la que va generar més comentaris en saber la complexitat de la seua elaboració.