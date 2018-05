Puchol II i Marc ultimen detalls

És un esdeveniment en el qual tots volen estar, també Puchol II i Marc, que ultimen detalls per a arribar a punt a l´inici del Trofeu Villarreal CF, que demà completarà les dues semifinals en el trinquet de la mateixa localitat castellonenca.

La participació en el torneig suposarà la reaparició dels dos pilotaris, que estan preparant junts la tornada. El dimarts es van provar en el recinte que gestiona Pepe Mezquita i hui repetiran sessió.

Puchol II, que té el dit menut de la mà dreta tocat en l´ós, jugarà infiltrat. «Els entrenaments han anat bé, però encara em fa mal. Per això hem decidit que és millor infiltrar un poc abans de jugar. De totes maneres crec que no serà inconvenient per a rendir a bon nivell», explica.

El de Vinalesa ja fa un temps que arrossega esta molèstia, que li ha obligat a parar durant uns dies, si bé considera que no caldrà tornar a agafar la baixa. «La solució més ràpida seria parar, però no és una cosa que ens plantegem de moment», diu.

Per la seua banda, Marc va rebre ahir l´alta mèdica. La bursitis en el muscle dret s´ha resistit més del previst. De fet tenia programada partida el dilluns a Borriana, però els metges consideraren que era millor esperar un poc més.

El de Montserrat està entrenant fort des de fa un temps i amb bones sensacions. «En cada sessió m´he notat millor. El dolor va desaparéixer fa uns dies, però calia tocar pilota i agafar rodatge perquè estic sense jugar des del 18 d´abril».



Raspall

Prou més plena està la infermeria del raspall, disciplina en la qual hi ha set pilotaris parats per lesió o malaltia.

Un és de llarga durada, Raúl, que continua recuperant-se de la intervenció a la qual va ser sotmés el passat 5 d´abril en el menisc de la cama dreta. L´evolució del mitger és millor de l´esperada, però encara no hi data aproximada per a la reaparició.

Altres dos estan a punt de tornar. Tonet IV, després de restablir-se de la febra que li ha obligat a llevar-se un parell de partides. I Brisca, que ha tingut uns problemes musculars, però lleus.

De més entitat són les lesions de Punxa, Miravalles i Mario, tots tres amb un trencament fibrilar. El rest de Piles va ser el primer que va caure i encara necessitarà al voltant de dues setmanes més de descans. Del mitger de Genovés s´espera que puga tornar durant la setmana del 21 al 27. I el pilotari de Bicorp és probable que estiga jugant a finals de la setmana que ve.

A més està la baixa de Ricard, amb una inflamació al coll que s´ha complicat més del previst. Este cap de setmana podria començar a entrenar i, si l´evolució és bona, reapareixerà el cap de setmana següent.