Un nou trinquet ple de vida a Alfara

La comarca de l´Horta Nord comptarà amb un nou trinquet per a la pràctica de la pilota, a una localitat molt compromesa amb l´esport dels valencians, Alfara del Patriarca. Les obres s´iniciaren durant l´estiu passat i està previst que quan comence el nou curs, es faça ja a la instal·lació, que va ultimant detalls.

Situat dins del Poliesportiu Municipal El Paretó, el trinquet està pensat per a omplir-lo de vida, com comenta el tècnic d´Esports de l´Ajuntament, Toni Almela. Amb un Club de Pilota tan actiu com el del municipi, de ben segur que no faltaran activitats per completar l´agenda del nou recinte esportiu.

Alfara és tot un referent en les partides estiuenques de llargues i ratlles, que cada any aglutina a jugadors de la zona i als fitxatges que fan per aportar-li un toc extra al trofeu que organitzen, que va celebrar el seu 50 aniversari l´any 2014. A més, amb l´Escola Municipal de Pilota, també es fa un gran treball per fomentar la base d´esta pràctica esportiva.

Les obres que s´estan duent a terme compten, de moment, amb una única graderia al dau. El consistori ha sol·licitat la subvenció per a canxes esportives d´este tipus, que s´ofereix des de la Generalitat Valenciana, amb la intenció de cobrir el trinquet.

Un trinquet que, abans d´estar acabat, ja està fent el seu llistat de cares que es convertiran en habituals. Com és el cas dels membres de Pilota 3.0, que han signat un conveni per poder fer ús de la canxa d´Alfara. Per les seues mides -50 metres de llarg- «es pot jugar bé i fer partides atractives», independentment del nivell de joc, ja que no és excessivament gran.