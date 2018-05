Dura lluita per a tornar al trinquet

Si hi ha algun lloc que els pilotaris volen evitar, eixe és, sense cap dubte, la infermeria. Però a vegades les lesions no perdonen i és imprescindible parar, recuperar-se i tornar amb més força. I en algunes ocasions, passar pel quiròfan resulta inevitable. Eixe ha sigut el cas de Raúl de Genovés, que ha passat pel taller per reparar el trencament del menisc dret.

Va ser el 4 de març quan es va enrotllar les mans per última vegada. El jove punter jugà eixe dia la darrera jornada de la fase regular de la Lliga Bankia, amb Marrahí i Seve, contra Sergio, Coeter II i Néstor, amb victòria per a estos últims. A la vesprada va tornar a eixir a les lloses del trinquet, en este cas, per a una partida del dia a dia a Bellreguard. I ja no va poder continuar.

Començà a partir d´ahí la rutina mèdica amb proves i més proves per determinar quina era la lesió que patia i quin el procediment a seguir. El diagnòstic va avisar que Raúl estaria un temps apartat de les canxes. Un trencament al menisc el va fer passar el 5 d´abril pel quiròfan, on l´equip del doctor Carratalá va solucionar el problema.

Un problema que no era nou per a Raúl. «Ja m´havia trencat l´altre menisc fa anys, però en lloc d´operar-me, vaig parar un mes o dos, i vaig continuar jugant fins que un dia vaig haver de passar pel quiròfan. Ara, com ja sabia el que era, vaig decidir operar-me com més prompte millor», comenta.

Com no podia ser d´altra manera, en els moments en què es pateixen lesions, resulta clau l´ajuda i el suport dels familiars i amics. «Lesions en tenim tots. Hi ha més o menys greus i, dins del que cap, la meua no ha sigut tan roïna. José -el seu cunyat, Genovés II- ha sigut el que més ha estat damunt de mi aconsellant-me i ajudant-me en la rehabilitació».

Una vegada van llevar-li els punts, tardà poc a tornar a la pràctica d´exercici. Bicicleta i natació van ser les disciplines que els metges van aconsellar per a recuperar la mobilitat a poc a poc i sense forçar massa. Des de la setmana passada, també té el vistiplau mèdic per a poder fer exercicis amb més pes. De fet, ja ha començat a anar al trinquet a tocar suau la pilota de badana.

Si l´evolució continua sent favorable, com ha sigut fins ara, el pilotari de Genovés podria tornar als trinquets a partir del mes de juny. «Ja puc caminar a un ritme més alt, botar, menejar-me més i amb major facilitat. Tot va prou apresa i molt bé. Setmana a setmana note molta millora», la qual cosa li dóna major confiança a un jugador jove que ja fa temps es va guanyar un lloc a les primeres partides. De fet, l´any 2017 va debutar en la Lliga Bankia i ho va fer, ni més ni menys, que classificant-se per a la gran final junt amb Pablo i Sanchis.