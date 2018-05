Un maldecap per a Puchol II

Puchol II continua recuperant-se d´una lesió al dit menut de la mà dreta que últimament ha afectat la seua agenda de partides. De fet, el diumenge es va llevar la que tenia programada per al trinquet de la Pobla de Vallbona. La passada setmana es va realitzar les últimes proves mèdiques i tant la ressonància com la radiografia van manifestar l´esquinç de segon grau que pateix. A més, també va mostrar un trencament d´un dels lligaments col·laterals del dit.

Les molèsties no són d´ara, ja les tenia des de feia temps, «però havia continuat jugant perquè no em feia molt de mal» indica el pilotari. No obstant això, el problema es va agreujar. «Fa dues setmanes jugant a Guadassuar, em va pegar una pilota al dit una altra vegada, al mateix lloc, i ahí va ser quan vaig haver de parar i ha sigut més seriós», afegeix.

Junt amb els metges del Villarreal CF, amb els quals treballa gràcies al patrocini del club de futbol, l´escaleter de Vinalesa segueix un tractament específic per a recuperar la normalitat a la mà. Per a poder jugar amb garanties la semifinal del trofeu que porta el nom del club groguet hagué de ser sotmés a diversos procediments. A més dels antiinflamatoris, el tractament amb massatges i màquines làser, hagué d´infiltrar-se. En la partida, el cert és que va rendir com si existira problema algú.

Per a ell, esta competició té un significat molt especial. «Òbviament estic molt il·lusionat en este campionat perquè, en ser un dels meus principals patrocinadors, és molt important per a mi fer un bon paper. Calia apurar al màxim per a arribar en les millors condicions», comenta Puchol II, que reconeix que el fet de jugar amb el dit protegit d´una manera diferent, el va fer sentir un poc incòmode. «Portava el dit molt reforçat i m´impedia un poc la mobilitat, però era tant el dolor que tenia abans que inclús així estava jugant a gust».



Els metges aconsellaren al de Vinalesa descansar després d´una partida exigent com la que va disputar el divendres. És per això que no jugarà fins a la final del mateix Trofeu Villarreal CF, programada per al pròxim divendres.

Vaticina que serà «una partida disputada, però com totes. Ja porte molt temps que no tinc cap campionat fàcil i esta no serà una excepció». Es refereix a la final que haurà de disputar front a Marc, Nacho i Tomàs II, que es van desfer de Soro III i Javi. A més, comenta que li tenia molt de respecte a la seua semifinal perquè Pere Roc i els seus companys, Jesús i Carlos, «venien fent una temporada molt forta. Però tenia moltes ganes de jugar amb Santi i ens va eixir una bona partida». Feia molt de temps que no coincidia amb el mitger de Finestrat i reconeix que poden jugar més del que van mostrar al seu enfrontament.

Menys de 48 hores després d´eixa final, Puchol II ha de debutar al Trofeu Diputació d´Alacant al trinquet de Murla. Amb la seua lesió havien sorgit dubtes sobre si aplegaria en condicions per a jugar-lo, i més, tenint una final com la que té divendres. Però ell es mostra optimista. «Jo crec que sí que aplegaré perquè m´ha baixat prou el dolor del dit. I estos dies que estic tenint de descans em vindran molt bé. Si en Vila-real va tot bé, crec que el diumenge podré jugar». Hui i dijous estarà entrenant al trinquet, però sense forçar la maquinària per estar en plenes condicions.