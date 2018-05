Javi es trenca i es perd la traca final

Un desafortunat colp amb la muralla lateral del trinquet de la Pobla de Vallbona va ser la causa per la qual Javi de Massalfassar haurà d´estar apartat dels trinquets durant almenys un període de quinze dies. Les proves mèdiques a les quals es va sotmetre el mitger van confirmar que pateix un trencament del múscul supraespinós, al muscle dret.

Eixe colp va ocórrer el passat diumenge, quan estava disputant una partida al trinquet de la comarca del Camp de Túria. Jugava en parella amb Pere Roc II, tenint a la contra a Soro III i Félix. Però quan el marcador reflectia 20-15 a favor seu s´hagué de suspendre l´encontre perquè l´actual número u dels mitgers no podia continuar pel fort dolor.

La lesió impedirà a Javi disputar la final de consolació del Trofeu Villarreal CF. En la jornada del passat divendres el de Massalfassar va caure en la primera semifinal junt amb Soro III. La parella no va poder fer front al trio de Marc, Nacho i Tomàs II, que els van véncer 60-30. La dupla va ratllar a molt bon nivell, però la gran actuació de Nacho, molt ben secundat pels seus companys, va fer que la formació de tres s´emportara la victòria.

A Javi i al campió individual els esperava el xoc per a repartir-se la tercera i quarta posició d´esta tercera edició del trofeu groguet, així com els importants premis en metàl·lic establerts per a cada lloc, però estos canvis d´última hora han forçat els canvis en el cartell.

La configuració del seu equip passa de parella a trio. Al mig estarà Héctor de Laguar i a la punta formarà Monrabal. La nova formació haurà de fer front als tres mosqueters de 2018, els campions de la Lliga, que divendres passat trencaren la seua ratxa anotadora. Pere Roc II, Jesús i Carlos van caure davant Puchol II i Santi, que jugaran pel títol contra Marc, Nacho i Tomàs II.