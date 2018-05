A la Marina trauen pit amb el Trofeu Diputació

El Trofeu Diputació d´Alacant no solament és l´esdeveniment més important de la pilota professional dels disputats íntegrament a esta província. També és motiu d´orgull dels participants i els pobles que albergaran les quatre partides, com va quedar demostrat ahir en la presentació que va tindre lloc al trinquet de Benissa, on es jugarà la final el divendres 1 de juny.

En el torneig competiran tres equips, amb nou de les millors figures del moment. Cinc d´elles són de la Marina. «S´ha prioritzat la presència de pilotaris d´Alacant, però havien de complir amb la premissa de ser dels millors jugadors de l´actualitat. No s´ha regalat cap presència en el cartell i els que estan és perquè ho mereixen. Mai hi ha hagut tants jugadors de la Marina a este nivell», explicava Alfredo Hernando ´Fredi´, representant de la Fundació per la pilota valenciana.

Un dels participants serà Pere, que formarà equip amb Pere Roc II i Carlos. El de Pedreguer, però establert a Benissa, afronta el torneig com un repte. «Després de la Lliga he tingut uns xicotets problemes que no m´han permés jugar al meu nivell. Ara em trobe bé i amb este trofeu vull tornar a estar ahí dalt», comentava.

El mitger defensa el títol amb dos dels campions de la Lliga. «Espere acoblar-me a ells. Porten junts molt temps i això es nota». A més, el fet de disputar la final a Benissa, on també és monitor de l´escola de pilota local, és una motivació extra per al pilotari.

Tomàs II va ser l´altre representant dels jugadors en la presentació. El de Xaló està com un bou i no para d´encadenar trofeus i partides importants, amb uns quants títols aconseguits en els últims mesos. «La veritat és que jugar este torneig és un motiu de satisfacció perquè estan alguns dels pilotaris que més estan ratllant últimament i de nou han comptat amb mi», deia.

El punter vol mantenir la ratxa. I ho mereix, després de tot el que ha patit amb les lesions. Però això ja queda lluny. Fins al divendres solament pensa en la final del Trofeu Villarreal. I a partir del diumenge, l´objectiu serà fer gaudir a un públic que per a ell és especial. «El Trofeu Diputació d´Alacant es juga en el nostre terreny, en els trinquets on ens hem criat molts dels participants i davant de la nostra gent. Per als que som d´ací és una motivació molt gran», apuntava.

El tret d´eixida tindrà lloc el diumenge a Murla on Puchol II, Héctor i Bueno s´enfrontaran a Genovés II, Félix i Tomàs II. Les altres dues partides de la fase classificatòria es completaran a Dénia i Xàbia.