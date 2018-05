El Mancomunitat es renova i obri les portes als joves

El pròxim dilluns començarà un dels clàssics de la pilota professional i més concretament del raspall, el Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, que per a l´edició número vint-i-una ha decidit renovar-se tant en el format com en la composició dels equips.

Les habituals jornades de les dues semifinals i la final han deixat pas a un triangular per a la fase classificatòria i el colofó de la final. En la jornada inaugural del dilluns a Xeraco, Badenes, Coeter II i Canari jugaran contra Montaner, Sanchis i Roberto. Dos dies després, a Piles, el trio de Montaner repetirà presència, esta vegada contra Vercher, Brisca i Josep. I el dimarts 29 s´enfrontaran els conjunts de Vercher i Badenes. Els dos equips amb millors resultats accediran a la final del 2 de juny a Bellreguard.

L´altra gran novetat és la presència de pilotaris no massa habituals en els cartells més importants, com Badenes i Vercher. Inclús Montaner, si bé el rest d´Almiserà sí que està participant últimament en les cites més prestigioses, com per exemple la passada Lliga Bankia.

La seua inclusió és una recompensa, segons explicava ahir Javier Nadal, representant de la Fundació, en la presentació que va tindre lloc a Gandia a la seu de la Mancomunitat. «És complicat que joves que estan fent-ho bé tinguen l'oportunitat de participar en esdeveniments de rellevància. En este cas hem apostat per donar-los eixa visibilitat que es guanyen en el dia a dia», deia. Aixó sí, els joves valors del raspall estaran perfectament protegits pels mitgers i punters més consolidats. Bona prova de la qualitat que hi haurà davant és que Canari, campió de la Lliga al mig, ocuparà la posició més avançada.

Brisca, que va participar en la presentació, assenyalava que estarà pendent del seu rest. «Vercher espenta prou des de darrere. Si li cobrim les pilotes complicades crec que podem aspirar al títol», comentava.

Les declaracions del pilotari d´Oliva perfectament les podrien haver realitzat Coeter II i Sanchis en referència a Badenes i Montaner, perquè els tres restos tenen un perfil similar: són jugadors amb una potència descomunal, però que encara estan fent-se degut a la seua joventut.

Dels tres components de la saba nova, Montaner va estar present en la posada de llarg a Gandia. I va declarar que, efectivament, jugar el Mancomunitat és una oportunitat. «I la vull aprofitar», apuntava.

Qui no necessita oportunitats per a demostrar la seua categoria és el Coeter II, el tercer representant dels pilotaris en l´acte. El de Simat ha jugat la gran majoria de les edicions d´este trofeu. Al veterà mitger li agrada el canvi de format. «És un al·licient per al públic i per a nosaltres», deia. Pel que fa als equips, els veu «molt compensats i guanyarà aquell que s'acoble millor».