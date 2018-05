Bellreguard s´assegura una ´trinquetà´

Ha caigut una bomba en la pilota. L´empresa El Zurdo ha anunciat un desafiament de restos contra mitgers que segur omplirà el trinquet de Bellreguard el pròxim dissabte, que és quan Ian, Moltó i Marrahí jugaran contra Brisca, Coeter II i Tonet IV. Els dos equips han pactat posar en joc la quantitat de 3.000 euros, que pot augmentar fins al mateix moment de començar la partida.

A partir d´ara comencen les especulacions relatives a quin podria ser el desenllaç. En confrontacions tan singulars, on alguns dels protagonistes juguen fora de la seua posició, la incertesa és total. És la gràcia dels desafiaments.

La teoria diu que els restos poden dominar des del fons del trinquet i fer més mal amb el traure, així com restar millor el dels rivals. Els mitgers, per la seua banda, tenen més capacitat per a acabar el quinze i per a interceptar pilotes abans que arriben al rest. El que està clar és que són sis dels pilotaris de referència del raspall. L´espectacle sembla assegurat.

Trofeu Filósofo

En la mateixa modalitat de raspall, ahir va concloure el Trofeu Filósofo al trinquet Císcar de Piles. La victòria va ser per a Ian i Tonet IV, que es desferen de manera contundent de l´equip format per Guadi, Seve i Néstor, que solament van poder sumar un joc (25-5).

La parella es va escapar ràpidament i en posar-se 20 per cap, el trio va reaccionar, però va ser massa tard per refer-se. En menys d´una hora, el rest de Senyera, secundat pel jove de Genovés, aconseguiren emportar-se a casa el trofeu de la localitat de La Safor.