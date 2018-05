Arranca el Diputació d´Alacant

El centre neuràlgic de l´activitat en la modalitat d´escala i corda es trasllada hui diumenge a la comarca de la Marina Alta. Fins a Murla es desplaçaran un total de sis pilotaris per a inaugurar la cinquena edició del Trofeu Diputació d´Alacant que, una vegada més, compta amb els millors jugadors.

Esta primera jornada acollirà un enfrontament d´importants poders. A una banda de la corda estarà Puchol II, que el divendres es va proclamar campió del Trofeu Villarreal CF, qui formarà equip amb Héctor i Bueno. Des de l´altra banda hauran de plantar-los cara a altres tres grans, Genovés II, Félix i Tomàs II.

La meitat dels protagonistes que s´enrotllaran les mans per a jugar hui diumenge són pilotaris de la província d´Alacant. És el cas d´Héctor, Félix i Tomàs II. Este últim va destacar a la presentació del trofeu com és d´especial per a ell, ja que «es juga als trinquets on ens hem criat molts dels participants i davant de la nostra gent». El de la localitat de Xaló no amagà les seues ganes de disputar la final, ja que al trinquet de Benissa és on ell va jugar les seues primeres partides com a professional.

Però esta edició farà treballar molt a aquells que guanyen el bitllet a la gran final del divendres 1 de juny. S´han configurat tres imponents trios, molt complets, i coneixedors dels recintes més significatius de la Marina i que han resultat escollits per a jugar les partides d´esta nova edició.

La jornada a Murla suposa l´inici del triangular que farà enfrontar-se als tres equips entre ells. Una fase que també passarà pel trinquet de Dénia, en sessió nocturna el divendres 25, i pel de Xàbia, el diumenge 27.

L´altre dels equips participants en esta edició està format per Pere Roc II, Pere i Carlos. Dos terços de la formació provenen també d´Alacant: l´esquerrà de Benidorm, Pere Roc II, i el mitger de Pedreguer, veí ara de Benissa, Pere.

Este últim jugador és l´actual defensor del títol, que l´any passat va aconseguir junt amb el jove de Murla, Giner, i Carlos. Pere juga de nou amb Carlos, però amb escaleter diferent. Serà Pere Roc II qui l´acompanye en esta ocasió. El de Pedreguer també té moltes ganes de jugar a Benissa eixa gran final, en la localitat a la qual viu i considera com a pròpia, amb permís del seu natal Pedreguer.

La partida de hui a Murla, està programada per a les 11.30 hores. Dotze dies i quatre jornades es tardarà este any a conéixer a l´equip que aconseguirà endur-se un títol molt especial, que posa de manifest la ferma aposta que fa la província d´Alacant, junt amb la seua Diputació, pels esportistes de la seua terra i també per l´esport de tots els valencians.