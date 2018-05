Altra demostració de qualitat de Puchol II

Tant de bo que Puchol II no haja de parar per a recuperar-se del dit menut de la mà dreta. Això implicaria deixar de gaudir d´un pilotari que està en un moment impressionant i que últimament ix a exhibició per partida. L´última va tindre lloc ahir a Murla on va començar el Trofeu Diputació d´Alacant i on el rest de Vinalesa, Héctor i Bueno es van imposar a Genovés II, Félix i Tomàs II per 60-30.

Deixar en 30 en el trinquet del ´creador´ de l´escala i corda als que ahir vestiren de blau té més mèrit del que pareix. El recinte de Murla és jugador i per a pilotaris que saben dominar la pilota. A més a més, per a Genovés II i Félix és com sa casa.

En els compassos inicials es va notar que Puchol II no està tan habituat a eixes quatre parets com els seus rivals, la qual cosa va fer que la càtedra donarà de 10 a la mà de Genovés II i companyia. Però el pronòstic va durar solament quatre jocs: els dos primers que va perdre el de Vinalesa i els altres que va fer per a igualar a 25. A partir d´eixe moment, el trio vencedor es va convertir en favorit. Però el triomf no va ser tan còmode com es podria intuir amb un resultat certament folgat. Fins al 35-30 es va alternar en el domini. Els rojos sempre anaven per davant i sumaven amb més solvència, però els blaus aguantaven i no permetien que els rivals es distanciaren. Havien de treballar-se més els jocs, però els aconseguien.

La partida es va trencar a continuació. O això semblava amb el 45-30 del marcador. Amb Puchol II dibuixant els caps i el bon fer d´Héctor al mig, sense passar per alt la seguretat que aportava Bueno, la remuntada no era previsible.

Però enfront hi havia tres que juguen molt a pilota. I jugaren, si bé no concretaren quinzes claus i tampoc els va dir la vaqueta, que sempre pintava del costat roig. I els dos jocs de val-15 que en circumstàncies normals hagueren suposat el 45-40 es van convertir en el 55-30, que sí va resultar una llosa massa pesada d´alçar.

Com que esta ronda inicial és un triangular en el qual també participaran Pere Roc II, Pere i Carlos, ni Puchol II té encara assegurada la passada a final ni Genovés II està descartat. Ara bé, el primer ho té mig fet i el segon ja no pot fallar.