Arriba el moment de reivindicar-se

El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de raspall comença hui al trinquet de Xeraco amb la primera partida del triangular de la ronda prèvia que enfrontarà a Moncho, Sanchis i Coeter II contra Badenes, Coeter II i Canari.

En la present edició, el torneig ha variat de format i a més ha fet una aposta decidida per donar visibilitat als joves valors de la comarca, tot i que això supose prescindir de pilotaris del prestigi de Ian, Moltó o Sergio, els grans referents de la modalitat darrere.

Així doncs arriba el moment de demostrar que l´aposta ha sigut encertada. Un dels grans beneficiats ha sigut Badenes, que en el dia a dia està complint fenomenalment. Amb dos dels mitgers que més capacitat tenen per a parar pilotes, el seu equip és una muralla, pràcticament un frontó. La faceta defensiva està més que assegurada. Ara cal comprovar com responen en atac. Això sí, el debut no podria ser en un trinquet millor perquè Badenes i Canari són de Xeraco.

Enfront també estava previst que formara altre dels diamants en brut del raspall, Montaner, que es perd el torneig per un esquinç de turmell. En el seu lloc entra un veterà com Moncho, que feia temps que no participava en un gran esdeveniment. El de Manuel té, per tant, una oportunitat de reivindicar-se.

A priori, este equip té més quinze davant gràcies a la poderosa esquerra de Sanchis i a l´habilitat de Roberto. Es tracta de dos trios amb virtuts i armes diferents que poden oferir un bon espectacle. El tercer equip, que debutarà el dimecres, és el de Vercher, Brisca i Josep.