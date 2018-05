La pedrera es reparteix els títols

Bon ambient el que es va registrar el diumenge al trinquet de la Pobla de Vallbona per a tancar les lligues de promoció de Caixa Popular en les quals s´han proclamat campions els equips encapçalats per Martí i Yago.

En la Lliga Dos, la competició dels pilotaris que estan més prop de fer el pas al món professional, Martí, Álex Alandes i Nando es van imposar a Julio, Javi Font i Pablo Salvador per 60-25. Els ara ja campions van ser prou superiors des del primer moment i a partir del 45-20 encara ho tingueren més fàcil perquè Javi Font va haver d´abandonar la partida per una pilotada en la cella. Això sí, el mitger va tornar de l´ambulatori a temps per al lliurament de trofeus i sense cap lesió de gravetat. Molt més renyida va estar la final de la Lliga Promeses on el títol va ser per a Yago, Natxo i Lluís, que superaren a Àlex Tur, Hilari i Àlex Catalán per 60-50.

Els vencedors van manar en el marcador durant la major part de la partida, aconseguint un avantatge màxim de tres jocs. Però els dos Àlex i Hilari mai van donar la final per decidida i van igualar a 50. Els dos últims jocs van ser per als que saberen gestionar millor la pressió del moment.