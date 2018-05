El trio de Badenes apunta a la final

Es va veure joc, però no hi hagué equilibri. Un equip va respondre a les expectatives i l´altre va estar lluny de les seues possibilitats. En definitiva, Badenes, Coeter II i Canari es van imposar ahir per 25-5 a Moncho, Sanchis i Roberto en la jornada inaugural del Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor, que va tindre lloc al trinquet de Xeraco. El recinte va estar ambientat i el públic se´n va anar a casa sense presenciar la batalla esperada.

La incertesa relativa a qui podria ser l´equip vencedor es va dissipar prompte. Els dos primers jocs caigueren al dau, però el trio de Badenes donava la sensació de portar més perill i de ser més segur en la defensa. En el tercer parcial també va manar el traure. Per tant, la partida continuava transcorrent dins d´una certa lògica. Després d´això, la superioritat dels que van guanyar va ser manifesta.

Els quatre jocs de diferència pràcticament asseguren la presència en la final de Badenes i els seus companys. Per la seua banda, el trio de Moncho encara té la passada en les seues mans, però molt ha de canviar el seu rendiment per a aconseguir-la.

Els mèrits van estar totalment compartits en l´equip vencedor, però el públic va assenyalar a Badenes com el millor. És normal; jugava en sa casa i és el jove, el ´protegit´ que ha de demostrar que pot aparéixer en els millors cartells. I ho va fer amb seguretat i sobrietat, principalment des del rest.

Coeter II i Canari van estar en la seua línia de parar-ho quasi tot amb el plus d´una bona actuació en atac. Quan l´equip va ocupar el dau el de Xeraco va ocupar la punta per a aprofitar la seua major rapidesa. I al rest va ser el de Simat l´encarregat de cobrir l´escala. L´acoblament entre els dos mitgers va ser perfecte.

Els tres derrotats, línia per línia, van ser clarament inferiors als seus homòlegs. Moncho va estar voluntariós en la seua tornada a una cita de rellevància, però pràcticament es va dedicar a llevar-se-la de damunt i amb menys contundència de la que caldria. També és cert que és complicat tornar una pilota amb intenció de quinze quan els d´enfront disparen constantment.

Qui no va disparar va ser Sanchis. El de Montesa era i és la principal opció de victòria del seu equip, però no va respondre com el pilotari que opta a ser el número u dels mitgers. No va tindre el dia, com tampoc Roberto, si bé el punter d´Alzira va tindre menys incidència en la derrota per comptar amb poques oportunitats d´entrar en joc.

La sessió va començar amb la partida del torneig paral·lel dels jugadors que treballen per a arribar a la condició de primera figura. També hi hagué desigualtat: Vicent i Ibiza s´imposaren a Chaveli II i Guille pel mateix resultat de 25-5.