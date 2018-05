Debut i segona oportunitat en el Trofeu Mancomunitat

No és divendres, però són festes locals. Este és el motiu pel qual el trinquet Ciscar de Piles avança la seua sessió dos dies, a més per a albergar una partida de trofeu, el Mancomunitat de Municipis de la Safor, que hui completa la segona jornada de la fase prèvia.

Moncho, Sanchis i Roberto tancaran la seua participació en el triangular que determina qui jugarà la final. Els tres han tingut quaranta-huit hores per a reflexionar per què no rendiren el que poden en l´estrena del passat dilluns a Xeraco on caigueren contra Badenes, Coeter II i Canari per 25-5.

Ara es troben davant una segona oportunitat gràcies a la novetat del nou format del torneig. És el moment de demostrar que, efectivament, este és un equip segur i passador darrere i amb molt de quinze davant Així hauria de ser amb la veterania de Moncho, l´esquerra de Sanchis i la rapidesa de Roberto.

Els rivals, Vercher, Brisca i Josep, afronten el seu debut. Els dos de davant estan més que consolidats: Brisca és el mitger més determinant de l´actualitat i Josep un segur de vida, que pega i para per igual.

La novetat, perquè no és habitual que participe en els tornejos de les primeres figures, és el jove rest de Piles. Vercher continua fent-se, però en el dia a dia s´està guanyant una reputació que ara ha estat premiada amb una cita d´importància. Al dau serà el primer que espentarà amb una pilotada més que violenta que de segur aprofitaran Brisca i Josep. I quan toque restar, el mitger d´Oliva ja va assenyalar en la presentació que estaran prop d´ell per a cobrir-li les pilotes complicades.

Esta és la teoria. Esta vesprada se sabrà si l´acoblament és l´adequat perquè també siga la pràctica. Sembla que sí. De totes maneres, l´equip encara disposaria d´una segona partida contra Badenes, Coeter II i Canari el pròxim dimarts a Oliva.

La sessió en el trinquet de Piles començarà a les 17.00 hores amb la partida del trofeu paral·lel dels aspirants a passar a la primera línia de foc: Vicent i Ibiza s´enfrontaran a Salelles II i Feo.



El desafiament puja

El desafiament de restos contra mitgers va calfant-se a mesura que s´acosta el dissabte, que es quan Ian, Moltó i Marrahí s´enfrontaran a Brisca, Coeter II i Tonet IV al trinquet de Bellreguard. De la travessa inicial de 3.000 euros s´acaba d´arribar als 6.000 i els dos equips continuen parlant amb la intenció d´incrementar encara més la quantitat.

La singularitat de la partida, la presència de sis dels millors pilotaris del raspall i els diners que estan en joc són reclams importants per a omplir el trinquet el dissabte. I sembla que així serà perquè la venda d´entrades anticipades va a bon ritme. Fins al dissabte, les localitats tenen un preu de 10 euros, dos menys del que costaran el mateix dia del desafiament.