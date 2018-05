L´Autonòmic de Frare torna a Castelló

Ja està preparada la segona edició del Campionat Autonòmic de Frare – Diputació de Castelló, que enguany es jugarà a les localitats de Traiguera i al Barri d´Enroig (Xert). L´objectiu d´esta jove competició és el de recuperar i mantenir la modalitat autòctona de pilota valenciana més destacada a la província del nord de la Comunitat.

En la presentació, celebrada a la seu de la Diputació de Castelló, va quedar manifesta la predisposició dels diferents estaments per tal de continuar treballant de la mà, i que esta iniciativa perdure en el temps per a mantenir la rica diversitat de la pilota valenciana.

No es pot passar per alt l´esforç del Club Pilotari Castelló, que treballa a destall per la conservació de la modalitat de frare i del qual va partir la iniciativa de crear el trofeu. Lluís Ramos, representant del club, va destacar que enguany la competició presenta una sèrie de millores respecte de l´edició anterior. «Tractarem que vinga més gent de fora, la competició començarà divendres 6 de juliol amb les categories escolars i femenines, mentre que dissabte i diumenge serà el torn de les categories federades i recreatives, respectivament», va comentar.

Pablo de Borriol, únic pilotari professional de la província, es va proclamar campió en l´edició de l´any passat. L´escaleter, que continua immers en la seua recuperació per a tornar a jugar al trinquet, també va participar en l'acte.

Les inscripcions, per a les diferents categories, estaran obertes fins al pròxim dimecres 20 de juny, tot i que podrien tancar-se abans en cas que s´esgoten les places disponibles.