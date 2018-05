Victòria còmoda i a la final

El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor de raspall va visitar ahir el trinquet de Piles per a completar la segona jornada del triangular de la ronda prèvia. Vercher, Brisca i Josep, que debutaven en el torneig, s´imposaren a Moncho, Sanchis i Roberto, que tornaren a caure pel mateix resultat de 25-5.

Com en la partida inaugural del passat dilluns a Xeraco, va ser una sessió d´expectatives no complides, almenys per un costat, el de l´equip derrotat. Moncho, Sanchis i Roberto s´acomiaden de la competició deixant una imatge discreta. Cap de les tres línies han estat al seu nivell i al que requereix un dels clàssics de la temporada.

El contundent resultat del dilluns va fer que la càtedra es decantara ràpidament pel trio de Vercher en el moment de fer la postura inicial. Abans de començar es donava de 5 i abans que acabara el primer joc de 10. I quan els rojos van tancar el parcial al rest, els marxadors estaven cantant «de 15 donen».

La superioritat de Vercher, Brisca i Josep va ser evident en eixe moment Des del dau no s´espentava massa i al rest era una constant carregar fins que es concretava el quinze. Amb el segon joc, no obstant això, més d´un es va penedir d´haver sigut tan generós en les travesses. Moncho, Sanchis i Roberto també van sumar al rest per a igualar a 5, a més jugant amb criteri, buscant a Vercher perquè la pilota tornara franca per a una rematada amb més opció de quinze.

Però ja no hi va haver més batalla. La resta de la partida va ser d´evident domini dels vencedors que tampoc van necessitar mostrar la seua millor versió. De fet també hi hagué errades en el bàndol roig que no tingueren més conseqüència que alguns quinzes blaus, que ni molt menys van posar en perill la victòria del trio de Vercher. Solament l´últim joc va ser digne de menció, amb val inicial per a Moncho i la posterior remuntada dels rivals.

De l´estrena de Vercher, Brisca i Josep cal assenyalar que el mitger va fer de líder i que va ser qui va disposar de més opcions de destacar, sobretot en els colps d´aire. Josep va complir a la perfecció en la punta, cobrint amb solvència l´escala i acabant les pilotes que es passejaren per la seua parcel·la. I Vercher, el no habitual en estos cartells, va traure molt i va restar amb eficàcia.