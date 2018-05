Homenatge al Moro a Quatretonda

Ja fa anys que el Club de Raspall de Quatretonda celebra el seu particular ´Dia de la pilota´, que enguany tindrà lloc este diumenge. I com és habitual, una figura ja retirada serà homenatjada. Esta vegada li ha tocat a un dels més grans, el Moro d´Alcàntera de Xúquer.

Més de dues dècades sent un referent al mig, la consecució de tots els títols en competicions oficials i trofeus i inclús una final del mà a mà resumeixen els assoliments del pilotari. A més està la faceta relativa a la formació: la gran majoria dels professionals de l´actualitat han sigut alumnes seus en el Cespiva o a l´escola d´Alcàntera Càrcer.

L´homenatge està programat a les 17.00 hores, però a Quatretonda hi haurà activitat des del matí amb la disputa d´unes quantes partides protagonitzades pels alumnes de l´escola de pilota local.

Ja a la vesprada, la jornada començarà una hora abans de l´homenatge amb altra partida, en este cas femenina. I després del reconeixement, altra confrontació, amb el Moro vestint de blanc i acompanyat d´altres il·lustres retirats com Juan, Gorxa, Armando, Alberto i Roberto. I per a acabar, torn per a les figures del moment, amb Pablo i Ricardet contra Mario i Roberto.