Un assaig de la final a Oliva

El que tenen els tornejos que utilitzen el format d´un triangular en la fase prèvia per a definir la final és que la partida que val el títol sempre és una reedició d´alguna de les tres anteriors. El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor en la modalitat de raspall es troba a dues confrontacions d´abaixar el teló i ambdues seran les mateixes: Badenes, Coeter II i Canari contra Vercher, Brisca i Josep.

La primera es completarà esta vesprada a Oliva, on conclou la ronda inicial, que no ha oferit la batalla esperada. I és que els dos equips que ja són finalistes han sigut molt superiors al tercer conjunt participant, el compost per Moncho, Sanchis i Roberto, que van caure en les dues ocasions pel mateix tanteig de 25-5.

Cap dels equips que hui mesuraran les seues forces hagueren de traure el millor del seu repertori per a guanyar. A Oliva, per tant, es podria veure la seua vertadera versió, la necessària en una situació d´exigència. És cert que no perilla la presència en la final i per tant no caldria jugar amb la intensitat pròpia de la partida en la qual es decidirà el títol, però sí que s´ha de correspondre amb tots aquells que paguen una entrada. A més, hi ha premi en metàl·lic per als vencedors.

Esta confrontació també és una oportunitat perquè els joves Badenes i Vercher continuen demostrant que l´organització no s´ha equivocat al convocar-los per al trofeu, prioritzant la seua presència per davant de restos consolidats en l´àmbit professional. I a més és una ocasió per a guanyar confiança de cara a la final.

Inclús es pot aprofitar la partida per a provar coses, sobretot Badenes, Coeter II i Canari, on coincideixen dos mitgers. En la jornada inaugural el de Simat va cobrir l´escala quan l´equip va jugar al rest. Al dau, la punta va ser per a Canari.

Si l´enfrontament acaba amb un resultat ajustat, la final del pròxim dissabte a Bellreguard guanyarà en expectació. Si pel contrari hi ha un equip clarament superior, el tanteig condicionarà la postura inicial de la final, però cal tenir en compte que eixa serà una altra partida.

I és que el trinquet de Bellreguard és molt diferent del d´Oliva. I un pilotari que rendeix molt en un, pot ser que no ho tinga tan favorable en l´altre. En definitiva, queden les mateixes partides, però és probable que siguen diferents.