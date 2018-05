Salelles jugarà pel títol de la LLiga Dos

Fa uns dies es van coronar als reis de les competicions de promoció de la modalitat d´escala i corda i ara són els aspirants a figura del raspall qui encaren la recta final de la Lliga Dos i Promeses.

El trinquet de Xeraco va albergar ahir la primera semifinal de la Lliga Dos, que va atorgar la classificació per a la final a Salelles, Nicolás i Marc, que es van imposar a Ramón, Jorge i Albert pel resultat de 25-5.

El domini dels vencedors va ser clar i l´eliminatòria es va resoldre per la via ràpida gràcies a la seguretat del rest d´Oliva i a l´eficàcia en la definició dels pilotaris de Bicorp i Alcàntera. Salelles i els seus companys, per tant, continuen contant les seues aparicions per triomfs.

La segona semifinal es jugarà el divendres al trinquet de Piles on s´enfrontaran els primers classificats del grup B, Ivan, Saúl i Rosen, contra el trio de Vicent, Sergio i Jordi, que van quedar segons del grup A amb un total de 6 punts després de perdre una única partida en tota la fase regular.



Solament la final

En la Lliga Promeses solament queda resoldre el títol en la final que també es disputarà el 9 de juny a la Llosa de Ranes, justament abans que la de la Lliga Dos. En este cas el cartell ja està decidit: Josep i Jordi s´enfrontaran a José Ramón i Àngel.

Els dos equips van ser els millors en la fase regular i ambdós han superat els seus compromisos de semifinals pel mateix tanteig de 25-10. En principi, Josep i Jordi són favorits perquè durant tota la competició no s´han trobat amb cap equip que haja sigut capaç de guanyar-los. Però, una final és una final.