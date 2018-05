Un entrenament més que un assaig

El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor en la modalitat de raspall ja té favorits per a la consecució del títol: Vercher, Brisca i Josep, que ahir s´imposaren a Badenes, Coeter II i Canari en la partida que va tancar el triangular de la fase prèvia. La confrontació va tindre lloc al trinquet d´Oliva i es va resoldre per un contundent 25-0.

Este mateix cartell es repetirà el dissabte a Bellreguard amb motiu de la final. Els escenaris són diferents i una mateixa partida es pot jugar deu voltes i transcórrer de deu maneres diferents; però la distància en el nivell dels dos equips va ser tanta ahir a Oliva que difícilment es pot pronosticar una lluita igualada.

Bona part de la ´culpa´ d´este desequilibri la va tindre Brisca. El d´Oliva està en l´actualitat dos passos per davant de la resta dels mitgers de referència i en sa casa va jugar a plaer. Per poc que la pilota li arribe per damunt de la cintura, és pràcticament quinze segur. I si el colp és net de volea o de bot de braç, tan segur com que dos més dos són quatre.

Vercher i Josep també ratllaren a gran nivell. El rest va ser protagonista amb la treta, com en ell és habitual, però també va restar amb seguretat. Al de Piles no li està pesant ni un poc participar en un torneig de renom. I davant, Josep va estar ràpid, contundent i resolutiu, com s´espera d´un punter. És cert que sempre és més fàcil sumar quan el teu equip és el que carrega, però també cal saber acabar-les.

En la contra, Badenes també va signar una meritòria actuació. El de Xeraco va ser sotmés a un continu bombardeig i va fer el que va poder, que no va ser poc tenint en compte com li arribaven les pilotes. L´aposta d´incloure'l en el trofeu també està sent encertada en el seu cas.

Coeter II i Canari, per la seua banda, van estar dignes en la defensa i desapareguts en atac. Els dos mitgers es distribuïren com en la primera partida: el de Simat va cobrir l´escala al rest mentre que al dau va deixar que el de Xeraco jugara més avançat.

Ara cal esperar fins al dissabte per a resoldre el títol i confiar en la reacció dels derrotats, almenys per a presenciar la final que es mereix un trofeu amb vint-i-un anys de vida, un referent del raspall.

La vesprada a Bellreguard començarà amb la final del torneig dels pilotaris que estan en un escaló inferior al de les primeres figures, que s´ha disputat de manera paral·lela a l´absolut. El cartell anuncia a Vicent i Ibiza contra Escoto i Salelles II. Ahir a Oliva, Escoto i Salelles II es van imposar a Jeffry i Guille per un ajustat 25-20.

Una vegada finalitzat el trofeu la següent cita d´especial rellevància serà la Copa, que també es juga a escala i corda. Encara no hi ha dates, però l´inici és imminent.