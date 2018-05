Vilamarxant celebra aniversari

Es compleixen cinc anys de la nova etapa del trinquet municipal de Vilamarxant i els gestors del recinte commemoraran orgullosos tan assenyalada efemèride el pròxim divendres 9 de juny.

Per a l´ocasió s´han programat dues partides. La primera, de primer nivell, amb Francés i Tomàs II contra Pablo de Sella i Pere. I a continuació, màxima qualitat amb Puchol II i Monrabal II que tindran en la contra a Pere Roc II i Nacho. A més hi haurà sortejos i regals per als assistents.

Des de la seua reobertura la ´catedral del Camp de Túria´ s´ha convertit en un trinquet de referència en l´oferta professional tant en el dia a dia com en les cites oficials i trofeus. I sobre les seues lloses s´han disputat partides que han donat molt a parlar, principalment de la Lliga i l´Individual.

La vesprada dels divendres és parada obligada per a les millors figures i per als joves de més projecció. També algunes nits, per a les que es reserven els esdeveniments singulars com desafiaments de restos contra mitgers i d´altra índole, que en el seu moment convertiren a Vilamarxant en epicentre de la pilota. El cas és innovar, fer coses diferents i oferir al públic qualitat i serietat.