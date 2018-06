Puchol II manté la ratxa de gran joc i victòries

De la Plana a la Marina, el periple de Puchol II continua sent una constant de grans actuacions, victòries parcials i tornejos aconseguits, com el Trofeu Diputació d´Alacant, que va concloure ahir al trinquet de Benissa on el rest de Vinalesa, Héctor i Bueno es van imposar a Pere Roc II, Pere i Carlos per 60-40.

Els ara ja campions van fonamentar la victòria en la primera meitat de la partida en la qual es va donar que els blaus ho van fer tot bé mentre que als rojos els costava trobar forats i obligar a la pilota a què fera coses. I quan les feia, ací estava Puchol II per a tornar-la de manera magistral.

Però no solament estava jugant a gran nivell el de Vinalesa. Héctor sempre estava situat davall de la vaqueta per a dibuixar els colps i trobar la llotja. I Bueno cantava les jugades que havíen d´executar els companys, marcava el vol de la pilota i, sobretot, parava les rematades rivals una vegada i una altra, amb el premi del quinze en bastants de les que va restar.

Era una maquinària perfectament engreixada contra un trio que feia la de cal i la d´arena. Els rojos hi posaven ganes i intensitat, però s´imposava la tècnica i la regularitat, situació que va fer que el marcador se n'anara al 20-45 favorable als de Puchol II.

A partir d´ací la final va canviar prou, per a bé dels presents al trinquet, que va estar molt ambientat. Uns quants quinzes ben fets i els aplaudiments del públic van aconseguir que Pere Roc II, Pere i Carlos es cregueren que podien remuntar. Ara sí, el trio de roig ajustava com calia per a forçar que els d´enfront l´entregaren o almenys no carregaren. Era una partida diferent, amb les dues parts igualant en mèrits, però amb els de Pere Roc II concretant un poc millor, la qual cosa els va permetre apropar-se en l´electrònic (30-45).

Però l´esperança de la victòria va ser efímera, novament per l´aparició de Puchol II, que en passar al dau va tallar el bon moment dels contraris, això sí amb l´ajuda d´Héctor i Bueno. Es va continuar jugant a bon nivell i el públic es va alçar en un parell d´ocasions per a correspondre amb ovacions als dos bàndols, però la remuntada era impossible. Puchol II està en ratxa i ahir, a més, molt ben acompanyat.