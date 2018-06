Una final que val tot un trofeu

El Trofeu Mancomunitat de Municipis de la Safor corria el risc d´acabar amb més pena que glòria per la victòria sabatera de Vercher, Brisca i Josep sobre Badenes, Coeter II i Canari en la prèvia. Però no, els dos equips es tornaren a trobar ahir en la final de Bellreguard i delectaren amb una sensacional partida i sobretot emocionant. Novament van guanyar Vercher i els seus companys, esta vegada per 25-20.

Amb el precedent de la ronda prèvia la càtedra va donar de 10. I va saltar la sorpresa perquè el trio de Badenes va sumar els dos primers parcials gràcies al fet que Coeter II estava en pla estel·lar, Badenes treia i restava amb molt criteri i Canari rematava com el millor punter tot i la seua condició de mitger.

El trio de Vercher també rendia a gran nivell, però es va veure sorprés per la magnífica eixida dels rivals que quasi feren el tercer parcial en posar-se amb 30-net. Finalment sumaren els ara campions, com també els jocs següents fins a posar-se amb 10-20. Els tres primers van ser fantàstics, per lluitats i equilibrats. El quart el van fer amb autoritat en aprofitar-se de la fatiga de Badenes i Coeter II, a qui ja no els eixia la pilota tan violenta.

I de nou van enganyar les aparences perquè, si bé els blaus arribaven més sencers al tram decisiu i donava la sensació que quedava poca final, Badenes i Coeter II van traure forces per a igualar a 20, gràcies també a l´eficàcia de Canari. El joc que va suposar l´empat va ser una meravella per la manera en la qual van defensar els rojos les canonades dels contraris. I per a culminar, un altre joc sensacional que va coronar a Vercher, Brisca i Josep reis d´un dels clàssics del raspall. Abans de la final absoluta es va jugar la del trofeu paral·lel de promeses. Vicent i Ibiza van guanyar a Salelles i Escoto per 25-10.



Álvaro torna a vestir de blanc

El gran Álvaro de Faura tornarà a vestir hui de blanc per a la inauguració del frontó municipal de Castelló, situat al costat del trinquet. L´onze vegades campió individual formarà amb Fageca per a enfrontar-se a De la Vega i Bueno (17:15 hores). També hui, però al matí, es jugarà a Manises el I Memorial Juan Blasco ´Navarro´ a les 11:30 hores.