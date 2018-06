La química de la treta al trinquet

El xiquet que començà a jugar a pilota al corredor de sa casa es va proclamar campió del Trofeu Mancomunitat de Municipis de La Safor el passat dissabte. Amb només 19 anys, Vercher pot estar orgullós de ser habitual en les partides del dia a dia. Però este últim trofeu ha sigut un punt d´inflexió en la seua carrera. "Waldo em comentà que estaven fent els equips i m´alegrà molt que comptaren amb mi perquè és la primera vegada que he disputat un campionat professional".

I quina manera d´iniciar-se. Junt amb Brisca i Josep van completar una primera fase impecable. En només dues partides van deixar anotar als rivals un únic joc. "Quan em van dir el meu equip em va paréixer molt bo. Veia moltes possibilitats de guanyar. Brisca està en un gran moment de forma i Josep és un gran jugador", comenta.

Les sensacions de la final seran difícils d´oblidar per a ell. "Quan eres més menut jugues més finals, però ahí no hi ha tanta gent al trinquet ni tenen tanta repercussió. A mi m´agrada molt jugar amb el trinquet ple, però més que això, el que m´imposava era que es tractara de la final d´un campionat. En una partida del dia a dia, si la perds, ja en jugaràs una altra. Però si perds la final fins a l´any que ve no hi ha una altra", assegura Vercher.

El dissabte, els seus companys l´ajudaren a calmar-se i gaudir del seu joc i de l´ambient que hi havia al trinquet. "Són molt bona gent". Els tres es van repartir bé la feina per tal d´aprofitar al màxim el potencial de cadascú. "Jo els he ajudat més amb la treta i, quan estàvem al rest, tant Brisca com Josep em deien que no em preocupara, que tractara de llevar la pilota als de davant i així ells poder entrar en joc", explica.

Vercher li ha agafat gust a jugar amb els millors. "M´agradaria consagrar-me en tots els campionats que s´organitzen i entrar en més competicions per pujar al rànquing. Sé que he d´entrenar molt per a entrar ahí". Per a aconseguir-ho, compagina els estudis d´Enginyeria Química a la Universitat Politècnica de València amb els entrenaments i les partides setmanals. Fixa el Campionat Individual com un dels seus objectius. "Ja fa dos anys que perd en semifinals del sub-23 i tinc l´espineta clavada". Vol anar pas a pas i pensa primer en aplegar i guanyar eixa final, que li donaria accés a jugar amb els més grans.

Vercher va tindre el privilegi de disputar l´última partida com a professional de Waldo. "Amb tots els pilotaris que hi ha em va alegrar molt que m´escollira. Ell sempre ha sigut una persona en la qual fixar-me". I Waldo li augura un futur ple d´èxits al jove que es va apuntar a l´escola de pilota de Piles amb els seus amics. "Igual que estan els amics que juguen a futbol, nosaltres jugàvem a pilota".