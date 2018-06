Les copes ja tenen noms i dates

Va de bo per a les copes, els altres grans campionats oficials professionals per equips juntament amb les lligues, que en este cas estan patrocinats per la Diputació de València. I a la seu de la institució provincial es van presentar ahir els equips participants, el calendari i el sistema de competició.

Els dos tornejos mantenen la principal senya d´identitat, que és la configuració dels equips en parelles. També el format. En cada Copa s´han establert dos grups de quatre formacions que completaran una fase regular de tots contra tots. Una vegada completades les dotze partides els dos primers de cada grup accediran a les semifinals, que d´esta manera seran confrontacions inèdites.

La Copa de raspall començarà abans, concretament demà a Castelló de Rugat. En esta mateixa ronda es visitaran també els trinquets de Dénia, la Llosa de Ranes, Bellreguard, Oliva, Guadassuar, Genovés, Xeraco i Piles. Les semifinals es disputaran els dies 29 i 30 de juny i la final el 7 de juliol en trinquets que encara s´han de determinar.

La competició per dalt corda arrancarà el divendres 15 a Sueca i fins al 2 de juliol passarà pels trinquets de Borriana, Pedreguer, Massamagrell, Vila-real, Dénia, Pelayo, Murla, Guadassuar, Vilamarxant, Llíria i la Pobla de Vallbona. Les semifinals tindran lloc els dies 6 i 7 de juliol i la final el 14 del mateix mes. En este cas tampoc hi ha seus per a la fase final.

El sistema de competició no ofereix sorpreses, però més d´un es podria sorprendre amb la configuració dels equips, on hi ha absències més que destacades, sobretot en la disciplina d´escala i corda.

Els pilotaris triats segons el criteri dels trinqueters i amb el vistiplau de la secretaria tècnica de la Fundació han fet mèrits de sobra per a entrar, però crida l´atenció que s´han quedat fora pesos pesats com Santi de Finestrat, Pere i Félix, a més de Monrabal II, que en l´edició anterior va ser campió amb Puchol II. Tots ells seran reserves, com també Santi de Silla, Fageca, Pablo de Sella, José Salvador, Ferrer, Bueno i Álvaro.

En la Copa de raspall els reserves són Badenes, Vercher, Moncho, Ricard, Coeter II, Seve, Gabi, Ricardet i Lorja.



Dos milions en subvencions

A la presentació també es va anunciar que la Diputació de València invertirà 2 milions d'euros en la recuperació de trinquets i espais vinculats a la pilota entre el que queda d´any i el 2019. «Estes inversions tenen per objecte ajudar als municipis a recuperar trinquets oblidats amb l'impuls que açò pot suposar per a l'esport base i la pedrera», explicava Jorge Rodríguez, president de la Diputació de València.