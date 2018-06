Els campions de lliga obrin la Copa

El dilluns es van conéixer els equips en la presentació que va tindre lloc a la Diputació de València, durant tot el dia d´ahir es va poder debatre sobre l´encert o no en la tria i distribució dels pilotaris i hui ja es pot començar a comprovar quin és el nivell de les parelles participants. Les de la Copa de raspall, que completarà la jornada inaugural al trinquet de Castelló de Rugat.

Casualitats o no, la primera partida té el gran reclam de veure en acció al número u de la modalitat, Ian, que enfront tindrà a altre dels pilotaris que més soroll ha fet últimament, Canari. Junts van aconseguir la Lliga amb l´ajuda de Ricardet en la punta, títol que va ser totalment merescut per l´excel·lent rendiment que oferiren els tres pilotaris al llarg de la competició.

Ian torna a ser favorit perquè continua mantenint la seua posició hegemònica al trinquet. Hi ha més equips que semblen amb moltes probabilitats per a proclamar-se campions, però el de Senyera és el rival a batre allà per on passa fins que algú demostre el contrari.

Per a garantir que els huit equips estiguen equilibrats els trinqueters del raspall, amb la supervisió de la direcció esportiva de la Fundació, han estimat oportú que davant forme Roberto: un dels millors punters que també està més que acostumat a jugar al mig. Durant els últims mesos no ha tingut tan pes específic com en temporades anteriors. La Copa, per tant, és una gran oportunitat per a recuperar posicions.

Esta és una parella que pega fortíssim des de darrere i té gran capacitat per a acabar el quinze. Sembla que és un equip propens a tindre la iniciativa en el joc. Els rivals han de pensar com llevar-li-la.

Pel que fa a la contra, l´altre campió de la Lliga que participa en la Copa, Canari, forma en esta ocasió amb un dels rivals contra els quals va haver de patir en les semifinals, Guadi.

Esta té pinta de ser una parella guerrera a més no poder. En ella no apareix el rest número u ni el dos ni tan sols el tercer en l´escalafó, però el de la Llosa de Ranes s´ha obstinat a reduir les distàncies amb Moltó, Sergio, Marrahí i el mateix Ian, de recuperar el lloc d´abans de la greu lesió, quan era habitual en les finals de la Lliga i l´Individual. Dedicació i mans no li falten. Davant, el mitger de Xeraco és un portent defensivament. Probablement el més determinant en l´actualitat en esta faceta, que naturalment també sap fer quinzes.

És una parella a priori molt equilibrada, de les que més del campionat, sense un líder o punt de referència clar i en la qual les dues línies poden aportar per igual.

La resta dels equips debutaran entre el divendres, dissabte i diumenge. Cada formació té tres partides per davant en esta ronda per a guanyar-se un lloc en les semifinals.

Escala i corda

En la Copa d´escala i corda cal esperar fins al divendres de la setmana pròxima per a presenciar l´estrena, que tindrà lloc al trinquet de Sueca. El primer cartell també anuncia a alguns dels pilotaris amb més tiró entre l´afició: Puchol II i Carlos contra Genovés II i Nacho.