Guadi deixa a Ian sense puntuar

Semblava que la jornada inaugural de la Copa Diputació de València de raspall anava encaminada al repartiment de punts, però finalment hi hagué ple per a la formació de la Llosa de Ranes de Guadi i Canari, que va superar a la de Bellreguard amb Ian i Roberto pel tanteig de 25-10. La partida es va disputar ahir a Castelló de Rugat.

Des de el primer moment, Guadi i Canari donaren la sensació d´estar millor acoblats, de ser més que equip que el rival. Però fins al 10-15 favorable als després vencedors les dues parelles feren bona la treta i sumaren al dau amb més o menys solvència.

A continuació va arribar el joc clau, que va trencar amb la dinàmica de la partida. Ian i Roberto disposaren de val per a igualar en sis ocasions, però finalment anotaren Guadi i Canari en el quart val. Després, els representants de la Llosa de Ranes es tornaren a fer forts amb al traure per a tancar la partida, sumar els 3 punts i deixar als contraris en zero.

La sensació que va deixar la parella vencedora va ser molt bona. Guadi va necessitar uns quants quinzes per a calfar les mans, però quan es va agafar va estar segur i contundent. El traure va ser la seua principal opció en atac tot i que al rest es va encarar amb encert a la galeria. Restant va estar impecable.

Canari, per la seua banda, continua demostrant la seua condició de mitger de referència. La defensa sempre és la seua principal virtut i així va succeïr a Castelló de Rugat, però el de Xeraco també va destacar i molt en la consecució del quinze, rematant i trobant fàcilment la galeria.

En la formació derrotada, Ian va jugar al seu nivell. No va ser la millor partida del de Senyera, però va respondre. Gràcies a la seua aportació la victòria de Guadi i Canari no va ser més folgada. I de cara a la classificació per a les semifinals el coeficient de jocs pot ser un element clau.

Roberto sí que pot i deu rendir més del que ho va fer. El d´Alzira va posar voluntat, esforç i ganes, però en alguns moments li va faltar concretar millor els colps per a no concedir segones oportunitats als rivals. Ara bé, amb la consecució del joc clau, el de la possible gualada a 15, la història podria haver sigut molt diferent. Ací també sembla que hi ha un bon equip.

La competició continuarà demà al trinquet El Rovellet de Dénia, que últimament està ´abonat´ a les partides nocturnes quan es tracta d´anunciar a primeres figures. En este cas serà el torn dels altres dos equips enquadrats en el Grup A, el representatiu d´Oliva de Mario i Brisca i el de Genovés amb Sergio i Miravalles (23.00 hores). Les dues primeres partides del Grup B es jugaran el dissabte a la Llosa de Ranes i el diumenge a Bellreguard.