Pilota a l´Escola acomiada el curs

Al Pavelló d´Esports Municipal de Benicarló es va celebrar ahir la darrera jornada del programa educatiu Pilota a l´Escola, que un any més s´acomiada augmentant el nombre de col·legis visitats i de menuts als quals se´ls ha donat a conéixer la pilota valenciana. Enguany han sigut més de 18.000 alumnes i al voltant de 450 centres.

El programa no solament mostra l´esport dels valencians a l´alumnat. A més s´assessora el professorat, la qual cosa és de vital importància perquè la pilota continue tenint presència durant el curs escolar i no siga solament cosa d´un dia. Les classes han estat impartides pels tècnics federatius, sent molts d´ells pilotaris professionals o ja retirats.

La gran majoria dels xiquets que s´han beneficiat de Pilota a l´Escola són de primària, si bé en este curs s´ha ampliat l´actuació a 26 instituts i centres de secundària.

El director general de l´Esport, Josep Miquel Moya, va assistir ahir a la festa de la cloenda. «Hem ampliat el nombre de les trobades, pel que s´amplia també la participació en quantitat i en qualitat. Esta visió més lúdica de les trobades, que apropen la pilota als xiquets passant-s´ho bé, des de la diversió, és molt més positiva», va dir.