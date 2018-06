Pilota a l´Escola finalitza a Benicarló

Al Nord de la Comunitat Valenciana va finalitzar ahir el programa educatiu ´Pilota a l´Escola´, de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport. El pavelló municipal de Benicarló va celebrar l´última trobada d´aquest curs escolar. Tot i la pluja, que va fer presència a meitat matí, les partides de raspall es van desenvolupar sense cap incidència.

Uns quatre cents alumnes van gaudir d´un matí lúdic-esportiu on la pilota, com no pot ser d´altra manera, va ser el denominador comú que va unir a tots els alumnes del les comarques septentrionals de Castelló. Aquest xiquets van arribar de cinc centres educatius: CEIP Marqués de Benicarló (Benicarló), CEIP Mestre Francesc Català (Benicarló), CEIP L´Assumpció (Vinarós), CEIP Felicinda Collell (Càlig) i el CEIP Àngel Esteban (Benicarló).

Com és habitual, a banda de l´extensa programació de partidetes, els xiquets i xiquetes han s´han divertit amb els inflables i els tallers de jocs tradicionals relacionats amb la pilota .A més, tots ells han conegut en persona a MAPI, la mascota de la pilota valenciana. Per banda de la Conselleria ha assistit el Director general d´esports, Josep Miquel Moya, el coordinador de Pilota Valenciana, Sebastià Giner, junt al president de la FPV, José Daniel Sanjuán, i el regidor d´esports de Benicarló, Carlos Flos.

Josep Miquel Moya ha agraït a la FPV el seu treball organitzatiu durant el curs, «enguany hem tingut més de 18.000 participants en aquesta edició, hem ampliat el nombre de les trobades, pel que s´amplia també la participació en quantitat i en qualitat. A més hem incorporat la competició de secundaria que considerem que té un gran futur, i considere que aquesta visió més lúdica de les trobades, que apropen la pilota als xiquets passant-s´ho bé, des de la diversió, és molt més positiva».

Es tracta de la primera vegada que es fa una trobada a aquesta població i per al regidor d´esports de Benicarló ha sigut «una satisfacció poder acollir a tants menuts de diferents col·legis». Per la seua part, el president de la FPV ha valorat la importància de la participació dels col·legis en les trobades i la seua implicació en la tasca de promoció, per a que més xiquets i xiquetes coneguen la pilota de Nord a Sud. «És fonamental el treball que fan els mestres per a poder ajudar-nos i donar a conèixer la Pilota Valenciana». D´aquesta forma va concloure l´última de les Trobades que posa el fermall d´or al Programa Educatiu ´Pilota a l´Escola 2017/2018´. Una edició que ha estat recolzada des de l´inici per la Fundación Trinidad Alfonso.