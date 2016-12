Cabrera: "Confío llegar a bien al Mundial de Londres"

El valenciano Héctor Cabrera está atravesando uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. El pasado 29 de noviembre tenía que pasar por el quirófano a causa de una hernia discal en la espalda. Una lesión que arrastraba desde el pasado Campeonato de Europa celebrado el pasado mes de junio en la ciudad italiana de Grosseto, donde conquistaba la medalla de plata «En el último lanzamiento del Europeo lo quise dar todo, pero por un error técnico se me bloqueó la pierna al ejecutar el lanzamiento y toda la fuerza repercutió en la vértebra», explica Héctor.

Desde entonces, una molestia continua acompañaba a Héctor en sus entrenamientos y en su vida diaria: «En principio creíamos que era una contractura», e incluso participó en los pasados Juegos Paralímpicos de Río, en septiembre, sin saber el alcance real de su lesión: «en los Juegos ya vimos que no era normal seguir con tanas molestias, se me dormía la pierna, era como si tuviese un pinzamiento. Por eso, la doctora de la selección, Josefina Espejo me hizo un reconocimiento más intenso y vimos que tenía una hernia».

La lesión obligó a Héctor Cabrera a pasar por quirófano. Así, era operado el pasado día 29 en la clínica La Zarzuela de Madrid por el doctor Cañizal: «El patrocinio de Sanitas ha hecho que todo sea más rápido. Estoy muy contento con el trato y cómo está yendo todo».

Ahora, Héctor está ya en casa aunque sabe que le espera una larga recuperación: «de momento tengo que estar prácticamente todo el día tumbado, me levanto un poco pero no aguanto más de media hora sentado». La recuperación, de momento, está siguiendo los pasos previstos: «El objetivo es que en unas semanas pueda empezar a hacer ejercicios en la piscina y si todo, va bien, en cuatro meses podré estar lanzando con normalidad».

Para Héctor Cabrera, llegar en plena forma al Campeonato del Mundo de Atletismo Adaptado que se celebrará en julio de 2017 en Londres es su máxima motivación: «Es mi gran meta, desde luego. Aunque llegaré un poco justo de preparación, espero poder competir en Londres bien de forma. Es una competición que me motiva mucho. Creo que va a ser un gran Mundial, incluso mejor que los Juegos de Río. Se celebra en el mismo escenario que los Juegos de Londres 2012». Aunque de momento no puede entrenarse, al menos Cabrera afronta el año 2017 con la tranquilidad de saberse ya clasificado para el Mundial de Londres: «Por lo menos no tengo la presión de tener que buscar una marca mínima porque ya la tengo. A todos los que participamos en los Juegos de Río con buenos resultados, el seleccionador nos dijo que estábamos automáticamente clasificados para Londres 2017, explica el deportista valenciano, quinto en los Juegos de Río y que en su palmarés atesora un título de subcampeón de Europa.

El Deportista Fer destacó el apoyo recibido estos días de parte de todos sus compañeros y también de los integrantes de la selección de atletismo: «me están animando mucho con continuos mensajes y muestras de cariño. Es algo que se agradece».

Otro motivo de alegría ha sido el reconocimiento recibido en la Gala de l´Esport de Gandia donde Héctor Cabrera recibía tan sólo unos días antes de pasar por el quirófano, el premio al mejor deportista del año: «Fue algo muy bonito, muy emotivo para mí», destaca Héctor que subió a recoger el premio con una persona muy especial para él: «Fue muy bonito porque me acompañó mi abuela. Para mí fue un orgullo recibir el premio de manos de la alcaldesa de Gandia y junto a mi abuela».

Mientras guarda reposo y espera el momento de volver a los entrenamientos, Héctor aprovecha para darle un empujón a sus estudios: «Estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Univesitat de València y estoy aprovechando estos días para estudiar».