El barco de Thomas Ruyant se parte en dos tras chocar con un OFNI

Tras haber chocado con un objeto flotante no identificado (OFNI) este domingo por la tarde, el patrón del "Le Souffle du Nord pour Le Projet Imagine" que compite en la Vendée Globe (vuelta al mundo a vela en solitario sin escalas ni asistencia) se encuentra en serias dificultades.

Él está bien físicamente pero su barco está rompiéndose en dos. Thomas Ruyant está intentando llegar a motor a Bluff, puerto situado en la costa meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda, a 260 millas (481 km) de su posición.

En las imágenes se puede ver el casco y la cubierta del barco partidos. Thomas Ruyant explicaba este lunes la situación y el gran susto vivido: "He bajado la mayor y ahora estoy yendo a motor. El daño en la parte de delante del barco se está extendiendo. El casco está abriéndose y separándose un poco por todas partes. Estoy navegando hacia el sur de Nueva Zelanda. No estoy seguro de si aguantaré en una pieza hasta allí. Lo bueno es que estoy a una distancia alcanzable por un helicóptero, lo que me tranquiliza. Sólo tengo que pulsar un botón y vendrán a por mí".

"El golpe fue excepcionalmente violento", recuerda. "Me dan escalofríos sólo de pensarlo. Navegaba a unos 18 nudos de velocidad y de repente me quedé clavado al golpear algo que, visto el daño que ha hecho en el casco, probablemente era un contenedor. Toda la sección de delante explotó y se plegó. Afortunadamente el mástil no se rompió. Fue realmente violento. Estaba durmiendo en mi puf y tuve la suerte de que mi cabeza estaba debajo de él, ya que terminé golpeándome con el mamparo del mástil. Encontré cosas que estaban estibadas en popa en el mamparo delantero, salieron 10 metros disparadas para adelante".

"No estoy lejos de la costa y creo que debo estar cerca de una línea de cargueros, que es quizás la causa, ya que he visto varios buques de carga. Debe ser la línea entre Nueva Zelanda y Australia. Dadas las condiciones de la mar aquí abajo, probablemente hay varios contenedores en el agua. Creo que fue eso dada la violencia del golpe. Una pena de Vendée Globe. Se ha terminado para mí. He podido completar la mitad de la vuelta al mundo. Estoy dolido, que haya tenido que acabar de esta manera. He tenido problemas más que suficientes, pero éste no se lo deseo a nadie?".

Hace unas semanas, otro OFNI arruinó la regata a otro de sus participantes .

La baja por rotura del mástil del 'Boulogne Billancourt' y la del 'Imagina' tras impactar con un objeto flotante es el balance de la cuadragésima tercera jornada de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario-, en la que el 'Banque Populaire' dio un nuevo tirón en el liderato.

Ninguno de los dos primeros ha comunicado su retirada oficialmente, pero no tienen posibilidades de volver a la competición.

Cuando le restan unas 1.500 millas (2.700 km) para cruzar la longitud del cabo de Hornos (67º30' Este), el 'Banque Populaire' de Armel Le Cléac'h tiene ahora al 'Hugo Boss' de Alex Thomson ya 500 millas (900 km) por detrás, tras ganarle 100 millas (185 km) en las múltimas 24 horas.