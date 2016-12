"No es descabellado pensar en jugar competición europea"

David Bruixola portero del Fertiberia Puerto Sagunto

A sus 38 años, el portero de Tavernes Blanques vive su mejor momento deportivo. Es líder en paradas en la Liga Asobal (195 en 531 lanzamientos; 36,71% de efectividad), algo que ha ayudado al Fertiberia, sexto en la tabla, a lograr la mejor primera vuelta de su historia.



Lleva ocho temporadas en el BM Puerto Sagunto desde el ascenso a la Liga Asobal, acaba de realizar la mejor primera vuelta en la historia del club, y es el portero con más paradas, con 195 de 531 lanzamientos, un 37 por ciento de efectividad. ¿Cómo se siente?

Se empezará a sentir bien cuando nos salvemos, porque esto es muy largo y el hecho de ir sextos ahora es circunstancial. Sí que en el aspecto personal me está yendo muy bien, como si estuviese viviendo una segunda juventud. Si me dicen que con 38 años voy a estar rindiendo a este nivel, le hubiera dicho a cualquiera que estaba loco, pero ambién es verdad que la defensa me está ayudando mucho. Se ha notado la mano del entrenador en el aspecto defensivo. Todo influye. Estoy contento.

Es positivo contar con toda una garantía bajo palos, pero ¿no sería mejor recibir menos lanzamientos?

Muchas veces hay bastantes lanzamientos que van forzados porque la defensa obliga a lanzar incómodo y el portero lo tiene más fácil para parar. A la defensa del Fertiberia no se le puede reprochar nada, ese gran mérito de que sea el portero con más paradas lo tienen ellos. Y aparte de eso, es que el porcentaje si no es el más alto de Asobal es muy bueno, yo diría que el mejor de mi carrera, 37 por ciento, y gran parte de mérito es de la defensa, no todo, porque yo también tengo parte de protagonismo, pero un portero sin defensa no es nadie. Hace dos temporadas sí que quedé como el portero con más paradas de Asobal, pero lo realmente importante son los porcentajes, y aquellos estaban en torno al 31 o 32 por cien, pero no comparable al 37.

¿Entonces cómo valora realmente esta temporada?

La temporada personalmente es la mejor. Hace dos años también quedé al final como portero con más paradas pero porque era al que más lanzaban, pero lo realmente importante es el porcentaje, y acabé con unos números que no son los de este año.

Estar al frente de la lista de Asobal le habrá servido para que le llegue alguna oferta interesante...

Sí que es verdad que siempre he tenido algo. Pero mi trabajo está en Valencia, yo no vivo del balonmano, y tengo las manos atadas. Como antiguo profesional me gustaría pedirme dos años sabáticos y finalizar mi carrera deportiva en algún sitio. Me gustaría, pero no es factible. Mientras el balonmano perdure en Valencia o alrededores, aquí estaré hasta que el cuerpo diga basta. Por ahora toquemos madera y que dure muchos años. También es verdad que me cuido bastante y me están respetando las lesiones. Me gustaría jugar hasta que me muera por así decirlo, pero esto no es posible, así que hasta que el cuerpo aguante.

Tiene mérito la primera vuelta de un Fertiberia donde la mayoría, por no decir casi todos los jugadores, se dedican a otra cosa.

Sí, en mi caso soy funcionario de los cuerpos de seguridad. Pero hay gente que se dedica solo al balonmano, como el internacional olímpico brasileño, Alexander Pozzer, que desgraciadamente el año próximo nos abandona, porque aquí manda don dinero. Pero sí que hay algunos a los que el club con esfuerzo puede pagarles, aunque la inmensa mayoría compaginamos trabajo y balonmano, o los estudios los más jóvenes. Todos nos complementamos con los profesionales.

¿Ha llegado a perderse algún partido o entrenamientos por motivos de trabajo como ya le ha sucedido a alguno de sus compañeros?

Yo no me he perdido ninguno ni creo que me pierda porque en mi trabajo me han puesto muchísimas facilidades para no perderme ni partidos ni entrenamientos, pero sí que he tenido compañeros que se han perdido sobre todo cuando juegas entre semana. La realidad es que no hay dinero para hacer una Liga profesional y te tienes que ganar el pan fuera del balonmano, y la prioridad es el trabajo. No sé la idea de poner partidos entre semana, no la entiendo muy bien.

¿Cree que el balonmano en España volverá a tener el prestigio que tuvo en su edad dorada, antes de la crisis?

Espero que con el paso del tiempo vuelva a ser el de antes, porque del balonmano se podía vivir, y vivir muy bien. Yo he jugado en Valencia y había gente ganando bastante dinero. ¿Que se recupere? Eso lo dirá la situación económica del país. No sé si volverá, pero me gustaría. Probablemente yo ya no lo viva, pero era bonito porque todos los extranjeros querían venir a jugar a la Liga más potente, y hoy en día todos los jugadores españoles de calidad se han tenido que ir a jugar fuera, con la excepción del Barcelona Lassa, que sí que puede pagarla.

¿Está por este motivo devaluada la Liga Asobal, con el FC Barcelona dominando con más de cien victorias consecutivas desde hace años? Los rivales se atreven a jugarle ya incluso sin portero...

Los equipos intentan hacer cualquier cosa porque sabes que de igual a igual no les puedes ganar, y haces lo que te permita el reglamento. Si pierdes de menos de 10 goles es un buen resultado, entre 10 y 20 lo normal, y más de 20 hasta siendo el Barça escuece, a nadie le gustan esas palizas. Es el único equipo que se puede permitir tener profesionales, la mayoría internacionales, y es lógico que pasen estas cosas, y más en el balonmano. En el fútbol puede haber más sorpresas, pero aquí tristemente no es así. Alguno lo ha puesto en apuros, y acabará cayendo, pero no creo que sea en los próximos años. No tienen un mal día. Y no es fácil. A nosotros nos han llegado a ganar equipos de Primera Nacional, dos categorías por debajo, pero el Barça siempre sale al 200 por ciento, juegue contra quien juegue. El Benidorm este año estuvo cerca, pero en los últimos cinco minutos le dan la vuelta a la tortilla. Y la mentalidad del rival, que sabe que en cualquier momento te remontarán, tampoco ayuda.

El Fertiberia Puerto Sagunto va sexto en la tabla. ¿Cuál es el objetivo real del equipo esta temporada?

El objetivo es la permanencia, porque desde que estoy aquí,salvo en uno o dos años, hasta la última o penúltima jornada nunca hemos estado salvados. A ver si este año tenemos la fortuna de asegurar la permanencia a mitad de la segunda vuelta, y a partir de ahí si tenemos un objetivo de mirar para arriba, pues cuanto más alto, mejor. La Liga está muy igualada, no es descabellado luchar por un puesto que nos diera la posibilidad de jugar competición europea, pero queda una segunda vuelta con emparejamientos un poco más difíciles que en la primera vuelta. Por ejemplo, el Benidorm, que tiene que espabilar. Tenemos cuatro o cinco partidos ahora que nos marcarán un poco si tenemos que luchar por el descenso o podemos aspirar a algo más.

¿El paréntesis de nada menos que 54 días sin Liga Asobal debido al Mundial de Francia rompe la buena dinámica del equipo o viene bien para descansar y desconectar?

En parte la rompe pero también nos viene bien. Llevábamos una primera vuelta inmaculada hasta la última semana que nos metieron tres partidos en una semana. El de Cuenca, el único error esta temporada. Luego el miércoles la gente trabajaba, y había desplazamiento, el Benidorm se jugaba la vida y nos ganó. Y ante el Valladolid en casa hubiera sido muy injusto irnos con mal sabor de boca, por lo que la victoria vino muy bien. El parón nos viene bien sobre todo para descansar y desconectar con el trabajo y la familia.

Jordi Ribera, seleccionador español, ha llamado a Xoan Manuel Ledo, del Villa de Aranda, para entrenar con los Hispanos del 26 al 30 en Madrid. ¿Se siente discriminado a la vista de sus números?

Por números quizá, pero Ledo es un portero de proyección, es joven y lo está haciendo muy bien, y solo es para entrenar, no para el Mundial. Veo lógico que le haya llamado a él, es más joven y tiene más margen de mejora.

¿Qué jugadores le han marcado más en sus siete años en Asobal con el Fertiberia Puerto Sagunto?

Aquí el jugador con más clase que ha pasado es Nikola Prce, del primer año en Asobal, de una calidad extraordinaria, y hace dos años Malasinskas. Este club, con el presupuesto tan apretado, acierta a traer buenos jugadores. Este año tenemos un olímpico, Pozzer, que está haciendo un temporadón. Y te preguntas cómo puede estar aquí. La directiva hace esfuerzos con mucho conocimiento y eso también es de elogiar.

¿Y con Nikola Milos qué tal?

Te exige todo. A él le da igual que hayas venido de trabajar todo el día o tumbado en el sofá, te va a exigir. Y es un entrenador duro, no te puedes relajar. Cuando las cosas van bien levanta un poco el pie del acelerador, pero si van mal, todo lo contrario, saca la vara. Aún yendo bien las cosas el equipo no se relaja, y como te da manga ancha solo por el miedo a a que no saque la vara, los jugadores no nos relajamos.